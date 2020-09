 जळगावकरांच्या नशिबी प्रतिक्षाच; रस्ते दुरुस्तीला लागणार वेळ ! 

जळगाव ः जळगाव शहरात गेल्या तीन वर्षांपासून अमृत योजनेंतर्गत जलवाहिनीचे काम सुरू असून, सुमारे ७५ टक्के काम झाले आहे. त्यात मलनिस्सारण योजनेत भूमिगत गटारीचे देखील काम सुरू असल्याने शहरातील सर्वच रस्त्यांची वाट लागली आहे. त्यामुळे रस्ते दुरुस्तीची सर्वत्र मागणी होऊ लागल्याने महापालिका ४७ कोटींतून शहरातील रस्ते दुरुस्तीची कामे दोन टप्प्यांत करणार आहे. याबाबत महापौरांनी अमृत, मल्लनिस्सारण योजनेच्या मक्तेदारांना रस्ते दुरुस्तीमधील कामे त्वरित पूर्ण करण्याचे आदेश जरी दिले असले, तरी अजून प्रत्यक्षात किती रस्त्यांवर योजनेचे काम पूर्ण झाले आणि किती बाकी आहे, याचा महापालिका अजून अंदाजच घेत आहे. ज्या भागात काम पूर्ण झाले, तेथील रस्ते दुरुस्तीच्या कामाला सुरवात होणार आहे. अर्थात या सर्व प्रक्रियेत महिनाभर तरी वेळ लागण्याची शक्यता असल्याने रस्ते दुरुस्तीबाबत जळगावकरांना अजून महिन्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. जळगाव शहरातील खराब रस्त्यांबाबत नागरिक व महापालिकेतील सदस्यांकडून दुरुस्तीचा तगदा लावला जात आहे. महापालिका प्रशासनाकडे तशा तक्रारी केल्या जात आहेत. परंतु अमृत योजनेच्या मक्तेदाराकडून संथगतीने काम होत असल्याने शहरातील रस्ते दुरुस्तीला वेळ लागत आहे. शहरातील सर्वच रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. रस्त्यावरून वाहने घेऊन जाणाऱ्या वाहनधारकांना तर मणक्याच्या आजारांनी ग्रासले आहे. तसेच खड्डे चुकविण्याच्या नादात अपघात देखील होत आहेत. त्यामुळे नागरिकांकडून रस्ते दुरुस्तीची मागणी केली जात आहे. महापौरांनी दिले आदेश

महापौर भारती सोनवणे यांनी महासभा झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी महासभेत ४७ कोटींतून रस्ते दुरुस्तीच्या ठरावावर ॲक्शन घेतली. मक्तेदारांना बोलावून रस्ते दुरुस्तीवरील प्रलंबित कामे त्वरित दुरुस्त करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. परंतु, प्रत्यक्षात अजून पहिल्या टप्प्यांत किती रस्त्यांची कामे होणार आहेत, यात अमृत व मलनिस्सारण योजनेची कामे झाली अथवा बाकी आहेत, हे महापालिका प्रशासनाला माहिती नाही. त्यामुळे या कामांचा किती झाले याचा ढावा घेण्याचे काम आता महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सुरू केले आहे. अद्याप अमृत व मलनिस्सारण योजनेचे कामे किती झाले, याची ठोस माहिती महापालिकेकडे नाही. परिणामी जळगावकरांना चांगल्या रस्त्यांसाठी अजून महिन्याची तरी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

स्थायी समितीमध्ये रस्त्यांच्या कामांबाबत तरतूद केल्यानंतर महासभेत प्रमुख रस्त्यांच्या कामांच्या ठरावाला मंजुरी घेतली आहे. परंतु, निधी उभा करण्यास, टेंडर प्रक्रियेस थोडा वेळ लागणार आहे. त्यामुळे रस्ताच्या कामांना थोडा वेळ लागण्याची शक्यता आहे. तरी काही महत्त्वाचे रस्ते त्वरित दुरुस्त केले जाणार आहेत.

-भारती सोनवणे, महापौर. महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असून, उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांचेच पगार देण्याचे वाधे असताना ४७ कोटी रुपये रस्ते दुरुस्तीसाठी मनपा कुठून आणणार? त्यात अमृत व मलनिस्सारण योजनेचे काम झाले, याची देखील माहिती मनपाकडे नसून, केवळ जळगावकरांना मूर्ख बनविण्याचे काम केले जात आहे.

- सुनील महाजन, विरोधीपक्षनेते, महापालिका.

