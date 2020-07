ऑनलाईन विक्रीला ‘खो’...रस्ते खुले होताच मार्केटमध्ये गर्दी !

जळगाव ः शहरात गेल्या १४ पासून ते आजपर्यंत मुख्य रस्त्यावर नो व्हेईकल झोन जाहीर करण्यात आले होते. आजपासून जिल्हाधिकाऱ्यांनी नो व्हेईकल झोन रद्द केल्याने बॅरिकेटस लावून बंद केलेले सर्व रस्ते पूर्ववत सुरू करण्यात आले. यामुळे ग्राहकांना थेट बाजारपेठ, मार्केटमध्ये जाता आले. चौदादिवसांपासून रस्ते बंद असल्याने खरेदी बंद होती. आज नागरिकांनी बाजारपेठेत येवून खरेदी केली. मोठ्या मार्केटमध्ये दुकाने सुरू करायला मात्र घरपोच मालाची डिलेव्हरी करण्यास सांगितले. काउंटर विक्री करायला सांगितली नाही. मात्र दुकानदारांनी मोबाईलसह इतर वस्तूंची विक्री काउंटरवर सुरू केली आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासन, पालिका प्रशासनाने दिलेल्या ऑनलाईन विक्रीच्या आदेशाला ‘खो’ दिला केला आहे. शहरात कोरोना संसर्गाची साखळी तुटावा यासाठी विविध उपाय योजना प्रशासन करीत आहे. यामुळेच नो व्हेईकल झोन, प्रभाग निहाय जनता कर्फ्यू, मार्केट मध्ये केवळ ऑनलाइन वस्तू विक्रीला परवानगी देण्यात आली. मात्र गोलाणी मार्केट, फुले मार्केटमध्ये आदी मार्केट गेल्या आठवड्यापासून सुरू करण्यात आली. मात्र व्यापाऱ्यांना ऑनलाइन विक्रीचा अनुभव नसल्याने ते आनलाईन विक्री करू शकत नाही. दुकानांवरच विक्रीची परवानगी देण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी केली. यामुळे मागील आठवड्यात दुकाने सुरू करण्याचे आदेश असूनही फुले मार्केटमध्ये दुकाने सुरू झाली नाही. गोलाणी मार्केटमध्ये मात्र सर्रास मोबाईल व इतर वस्तूंची विक्री सुरू होती. आज नो व्हेईकल झोन रद्द होताच गोलाणी मार्केटमध्ये सर्वच दुकानांवर विक्री सुरू झाली.

फुले मार्केटमध्ये दुकाने सुरू होती. ग्राहक येत होते मात्र हाॅकर्सकडे खरेदीसाठी गर्दी करीत असल्याचे चित्र होते. संपादन- भूषण श्रीखंडे

