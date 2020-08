ना अँड्रॉइड फोन, ना नेटवर्क... सांगा कसं शिकायचं? 

न्हावी (ता. यावल) : विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने ऑनलाइन वर्ग घेण्यास सुरवात केली. मात्र, ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी साधनसामग्री आहे का, हाही मोठा प्रश्न आहे. ना अँड्रॉइड फोनची उपलब्धता, ना नेटवर्क अशा अनेक अडचणींचा सामना ग्रामीण भागात करावा लागत आहे. कोरोनामुळे मार्चपासून शिक्षणसंस्था बंद आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक वर्षाचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. अनेक परीक्षा पुढे ढकलल्या. परिणामी, विद्यार्थ्यांचा अभ्यासही थांबला, अशा वेळी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला. अनेक खासगी संस्थांनी व्हॉट्सॲप ग्रुप, यूट्यूबच्या माध्यमातून ऑनलाइन क्लासेस सुरू केले आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना करता येणे गरजेचे असून, यासाठी स्मार्टफोन, लॅपटॉप, इंटरनेट आदी गोष्टीही त्यांच्याकडे असणे गरजेचे आहे. आजही ग्रामीण भाग काही ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा लाभापासून वंचित आहे. अनेक विद्यार्थी यापासून वंचित राहतील, यात शंका नाही, पण यातून निर्माण होणाऱ्या परिणामांचे काय? यामुळे मुलांचे डोळे आणि मेंदू आजारी होत आहे. ऑनलाइन शिक्षण आजच्या काळाची गरज आहे. ऑनलाइन शिक्षण काळाची गरज आहे, परंतु लहान मुलांना ते जमत नाही. मोठी मुले समजू शकतात. बऱ्याच जणांजवळ अँड्रॉइड मोबाईल नाही. विद्यार्थ्यांच्या आई-वडिलांना समजण्यापलीकडे आहे. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण होत आहे.

-यशवंत तळेले, पालक संपादन- भूषण श्रीखंडे

Web Title: marathi news jalgaon rural areas students in online learning but not tools