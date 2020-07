शाळाच बंद; तरी का भरावी ‘फी’? उद्विग्न पालकांचा सवाल !

जळगाव: कोरोनाचा वाढता संसर्ग बघता प्राथमिक शाळा सुरू करण्याबाबत शासनाचे कोणतेही निर्देश नसताना शहरातील इंग्रजी माध्यमातील शाळांनी पालकांकडे पूर्ण शुल्क भरण्यासाठी तगादा लवला आहे. दुसरीकडे लॉकडाउनमुळे रोजगार नसलेल्या पालकांनी शाळाच बंद आहे, तर शुल्क का भरावे, असा प्रश्‍न उपस्‍थित केला आहे. ‘कोविड-१९’ या विषाणूने संपूर्ण जगात थैमान घातले आहे. मार्चपासून संपूर्ण देश लॉकडाउनमध्ये अडकलेला असताना अनेक जण घरी आहेत. मध्यमवर्गीय व मोलमजुरी करणाऱ्या नागरिकांची आर्थिक परिस्‍थिती हलाखीची आहे. असे असताना शहरातील काही शैक्षणिक संस्‍थांतर्फे पालकांना दूरध्वनी करून किंवा मेसेज पाठवून चालू शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावला जात आहे, अन्‍यथा तुमच्या मुलाचे शैक्षणिक नुकसान होईल, अशा सूचना केल्या जात आहेत. शाळा ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन सुरू नसतानाही शुल्क वसुली करण्यासाठी शाळांचे प्रयत्‍न सुरू असल्याने पालक त्रस्‍त आहेत. काही शैक्षणिक संस्‍थांनी ऑनलाइन वर्ग सुरू केले आहेत. त्‍यांचे टप्प्याटप्याने शुल्क भरण्याबाबत पालकही तयार आहेत, मात्र ज्या शाळाच सुरू नाहीत, अशा शाळांचे शुल्क भरायचे कसे, प्राथमिक शाळा सुरू होण्याबाबत शासनाचे अजून कोणतेही निर्देश नाहीत, तरीही संस्‍थाचालकांनी घाई चालविली आहे. शाळांनी शुल्कवाढ करू नये, शुल्कासंदर्भात सहानुभूती दाखवावी, पालकांकडे तगादा लावू नये अशा मार्गदर्शक सूचना शासनाने केलेल्या असतानाही. इंग्रजी शाळांकडून तर ज्युनिअर, सीनिअर केजी वर्गाचे शुल्क त्वरित भरण्यासंदर्भात वारंवार मेसेज पाठविले जात असल्याचे एका पालकाने ‘सकाळ’ला सांगितले. निकाल राखीव

गेल्या वर्षाचे काही विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरणे बाकी असल्यामुळे काही शाळांनी विद्यार्थ्यांचे रिपोर्ट कार्ड राखून ठेवले आहे. पूर्ण शुल्क भरल्याशिवाय निकाल दाखविला जाणार नसल्याचा पवित्रा शाळांनी घेतला आहे. यामुळे पालकांवर हात उसनवरी करण्याची वेळ आली आहे. शैक्षणिक संस्‍थांकडून शिक्षकांचा पगार देणे बाकी असल्याचा कांगावा करून पूर्ण शुल्क वसूल केले जात आहे. शाळा बंदच आहेत, तर शुल्क भरण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. सक्‍तीने शुल्क घेऊ नये, असे शासनाचे निर्देश आहेत. तरीही कोणी शुल्कासाठी तगादा लावत असेल, तर त्यासाठी तालुका स्‍तरावर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी, पालकांनी तक्रार केल्यास संबंधित संस्‍थेवर कारवाई करण्यात येईल.

-बी. जे. पाटील शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्‍हा परिषद, जळगाव ज्या शाळांनी ऑनलाइन वर्ग सुरू केले आहेत. त्या टप्प्याटप्प्याने शुल्क घेत आहेत. परंतु नर्सरी, ज्युनिअर, सीनिअर केजी या वर्गांना तर शुल्क घेताच येणार नाही, तसे असेल तर पालकांनी गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्‍ताराधिकारी यांच्याकडे ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन तक्रार करावी.

-बी. एस. अकलाडे, प्रभारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्‍हा परिषद, जळगाव संपादन- भूषण श्रीखंडे

