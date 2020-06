बेजबाबदारपणा नडला... वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या "डिन' सह सात जण निलंबीत ! 

जळगाव ः जळगाव वैद्यकीय महाविद्यालयात कोविड रुग्णालयात कोरोना बाधितांवर योग्य उपचार होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. यातच आज आठवड्याभरापासून बेपत्ता असलेल्या कोरोनाबाधित वृध्द महिलेचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत स्वच्छतागृहात आढळून आला. त्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेचा लख्तरे वेशीला टांगली होती. या बेजबाबदरपणाचा ठपका ठेवत वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. भास्कर खैरे यांच्यासह सात जणांना निलंबीत करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी दिल्याची माहिती खासदार उन्मेश पाटील "सकाळ'शी बोलतांना दिली. जिल्हा वैद्यकीय महाविद्यालयातील "कोविड' रुग्णालयात "कोरोना' बाधितांचा उपचार केला जातो. परंतू आरोग्य यंत्रणा कोरोना बाधित रुग्णाची योग्य उपचार करत नसल्याचे, तेथे योग्य सुविधा दिल्या जात नसल्याच्या अनेक तक्रारी आल्याने रुग्णालयातील आरोग्य यंत्रणेचा भोंगळ कारभार अनेक वेळा समोर झाले. त्यात आज मुळ न्हावी गावाची सद्या स्थित भुसावळ शहरातील 82 वर्षीय कोरोना पॉझिटिव्ह वृद्ध महिला 1 जूनला उपचारासाठी दाखल केले होते. दुसऱ्या दिवशी 2 जूनपासून ही वृध्द महिला रुग्णालयातून

हरवली होती. याबाबत जिल्हा पेठ पोलिस ठाण्यात हरविल्याची नोंद केली होती. गेल्या आठ दिवसांपासून या महिलेचा सर्वत्र शोध घेतला जात होता. मात्र आज हॉस्पिटलच्या 7 नंबर वॉर्डमधील स्वच्छतागृहामध्ये महिलेचा मृतदेह आढळून आला. आरोग्य विभागाने घेतली तत्काळ दखल

कोरोना बाधीत महिलेचा रुग्णालयाच्या स्वच्छतागृहात आठ दिवसापासून मृतदेह पडून असल्याची घटना आज समोर आली. त्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली असून आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी दखल घेतत तडकाफडकी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. भास्कर खैर यांच्यासह दोन

अधिक्षक, पाच प्राध्यापक यांना निलंबीत करण्याची कारवाई केली आहे अशी माहिती खासदार पाटील यांनी दिली.

