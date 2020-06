कापूस खरेदी बंद झाल्याने...पारोळ्यातील शेतकरी रस्त्यावर ! 

पारोळा ः अमळनेर रस्त्यालगत असलेल्या ओम नमः शिवाय, रोहित, बालाजी कोटेक्स या कापूस खरेदी केंद्रावर आज अचानक कापूस खरेदी बंद झाली. संतप्त शेतकऱ्यांनी रोहित जिनिंग समोर रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर पोलिसांनी जिनिंग मालकांशी चर्चा केल्यानंतर ‘रास्ता रोको‘ मागे घेण्यात आला. हवालदार प्रकाश चौधरी, विजय भोई यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. शेतकरी, जिनिंग मालक व ग्रेडर यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. शेतकऱ्यांनी संतप्‍त भावना व्यक्‍त केल्या. आम्हाला काही माहीत नाही, आम्ही गेल्या चार- पाच दिवसांपासून उन्हातान्हात कापूस वाहने घेऊन रस्त्यावर पडलेलो होतो. आमच्या कापसाच्या वाहनांची टोकन ग्रेडरने घेऊन आम्हाला होल्डर देण्यात यावे. आमचा सर्व कापूस देण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. तसे न झाल्यास आम्ही पुन्हा अमळनेर रस्त्यावर जिनिंग समोर ‘रास्ता रोको‘ करू असेही शेतकऱ्यांनी सांगितले. पणनचा अजब कारभार ः आमदार चिमणराव पाटील

विभागीय व्यवस्थापकांनी कोणतीही पूर्व सूचना न देता मोजमाप बंदचे आदेश काढून शेतकऱ्यांची गैरसोय केली आहे. पणन महासंघाने किमान खरेदी केंद्रावर आलेल्या वाहनाचे मोजमाप सुरू करून शेतकऱ्यांची अडचण दूर करावी. आज हवामान खात्याने चक्रीवादळ व पावसाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे केंद्रांवर थांबलेल्या शेतकऱ्याच्या जीवितास होणारा धोका नाकारता येऊ शकत नाही. अचानक आलेल्या पावसामुळे कापूस खराब होऊन आर्थिक नुकसान देखील होऊ शकते. असे झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी पणन महासंघाची राहील, असे आमदार चिमणराव पाटील यांनी पत्रकाद्वारे पणन व सहकारमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषीमंत्री दादा भुसे, पणन महासंघाचे कार्यकारी संचालक नवीन सोना यांना कळविले आहे.

Web Title: marathi news jalgaon Stop buying cotton Farmers on the streets of Parola