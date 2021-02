तरसोद बायपास चौपदरीकरणाचे काम होणार बंद? 

जळगाव : येथील तरसोद ते फागणे महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे कामकाज संबंधित सबकंत्राटदाराने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अगोदरच उशिराने सुरू झालेल्या चौपदरीकरणाच्या कामाला उशीर होणार आहे. तरसोद ते फागणे हे काम ॲग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरला देण्यात आले आहे. ॲग्रोने तरसोद ते भादलीपर्यंतचे रस्ता चौपदरीकरणाचे काम नाशिक येथील व्ही. डी. पाटील कॉन्ट्रॅक्टरला हे काम दिले होते. मात्र तब्बल १९ महिन्यांपासून तीन कोटींचे काम होऊनही ते ॲग्रो कंपनीने दिले नसल्याचे सांगत सुरू असलेले काम बंद करण्यात आले आहे.

सबकंत्राटदार पाटील कॉन्ट्रॅक्टरने आतापर्यंत तरसोद ते भादलीपर्यंतच्या मार्गात येणारी झाडे काढली असून, अनेक विहिरीही बुजल्या आहेत. नियमाप्रमाणे रस्त्याचे खोलीकरून करून त्यात मुरुमाची भर टाकून पाणी टाकून रोलरिंगही केले आहे. मात्र काम पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी अजून अनेक ब्रास मुरूम, खडीची गरज आहे. ॲग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरने पाटील कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीला मुरूम, खडी उपलब्ध करून देत नाही. दुसरीकडे काम लवकर करीत नाही अशी तक्रार केली जाते. सोबत झालेल्या कामांचे पेमेंटही अदा करीत नाही. वेळोवेळी पाठपुरावा

पेमेंटसाठी वेळोवेळी पाठपुरावाही केला जात आहे. मात्र ॲग्राचे संबंधित प्रतिसाद देत नाही. नाशिकवरून सुमारे पन्नास मजूर, दोन रोलर, दहा डंपर आदी सामान पाटील कॉन्ट्रॅक्टरने आणले आहे. त्यांचे वेतन, यंत्रांचे मेंटनन्स करणे कठीण झाल्याने कंत्राटदार काम बंद करण्याच्या तयारीत आहे. कंत्राटदारास ॲग्रो इन्फ्रास्ट्रक्टर कंपनीने करारानुसार सहकार्य केले तर काम सुरळीत राहील अन्यथा महामार्गाचे काम अजून थंड बस्त्यात जाणार असल्याची चिन्हे आहेत. संपादन ः राजेश सोनवणे

