अन चोरट्यांचा राँग नंबर लागला; घरे फोडूनही काही लागले नाही हाताला

कळमसरे ता.अमळनेर : नीम ता.अमळनेर येथील गावात काल रविवारी रात्री चोरटयानी एका पाठोपाठ तीन घरे फोडली मात्र एकाही घरात काहीही न सापडल्याने चोरांचा राँग नंबर लागल्याची विनोदी चर्चा गावात होत आहे. नीम येथील कपिलेश्वर रस्त्यालगत राहणाऱ्या दिलीप पौलाद चौधरी यांच्या दुमजली घरात मागच्या बाजूने प्रवेश करीत कपाटातील साहित्य अस्ताव्यस्त केल्यावर चोरांच्या हाती किरकोळ रक्कम हाती आलेले पाकिट घेऊन खालच्या मजल्यावर येत असताना हातातील पाकिट निसटल्याने घरातील लोक जागी झाल्यावर चोरटयानी परत वरच्या मजल्यावरुन पळ काढला.तर पांडुरंग बंडू चौधरी यांच्याही मागील दरवाजाची जाळी तोडून आतील दरवाजाचे कुलुप तोडण्याचा प्रयत्न केला मात्र तेही शक्य न झाल्याने गावालागत असलेल्या झोपडपट्टीत राजेंद्र दगा भील यांच्याही मागील बाजूने प्रवेश करुण पत्रा पेटी तोडित पेटीतील कागद पत्रे अस्ताव्यस्त केले. मात्र तेथेही काहीच न सापडल्याने चोरी करण्याचा बेताने आलेले चोरटयाना हाती काहीच न लागल्याने खाया पिया कुछ नही ग्लास फूटे बारा असा काहीसा प्रकार घडल्याने गावात सर्वत्र दिवसभर विनोदी चर्चा होत असली तरी महिलामध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मागील आठवड्यातच धार ता.अमळनेर येथे एकाच रात्रीत सात घरे फोडली होती.दरम्यान नीम गावात घर फोडल्याचे वृत्त मारवड पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक राहुल फुला यांना कळताच त्यांनी भेट देत पंचनामा केला. परिसरातील धार आणि नीम गावात एका आठवड्याभरात दोन वेळा घरफोडी झाल्याने रात्रीची गस्त वाढवन्यात यावी अशीही मागणी परिसरातून होत आहे. संपादन-भूषण श्रीखंडे

