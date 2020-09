जळगाव जिल्ह्यात दिड लाख संशयितांत २२ टक्के पॉझिटिव्ह 

जळगाव ः जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी आतापर्यंत तीन हजार ६५१ प्रतिबंधित क्षेत्रे तयार करण्यात आली आहेत. या क्षेत्रांतील नागरिकांचे सर्वेक्षण करून संशयितांची तपासणी करण्यात येत आहे. तपासणीत लक्षणे आढळलेल्या व्यक्तींची चाचणी करून कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचे अटोकाट प्रयत्न आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिली. दरम्यान, दीड लाख संशयितांमागे २२ टक्के रुग्ण पॉझिटिव्ह असल्याचे आतापर्यंत झालेल्या चाचण्यांवरून दिसून येत आहे. जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संशयितांच्या चाचण्या वाढविण्यात आल्या आहेत. सोमवारी (७ सप्टेंबर) चार हजार ८५ संशयित व्यक्तींच्या तपासण्या करण्यात आल्या. आतापर्यंत जिल्ह्यात एक लाख ४९ हजार २८४ चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत. चाचण्यांची संख्या वाढल्याने बाधित रुग्ण वाढत आहेत; परंतु जिल्ह्यात सध्या उपचार घेत असलेल्या नऊ हजार ३९८ बाधित रुग्णांपैकी आठ हजार १५४ रुग्ण लक्षणे नसलेले आहेत.

रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ६९.४३ टक्के

जिल्ह्यात आतापर्यंत झालेल्या एक लाख ४९ हजार २८४ चाचण्यांपैकी एक लाख १४ हजार २६७ अहवाल निगेटिव्ह, तर ३३ हजार ६१८ अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या तपासण्यांपैकी पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णांचे प्रमाण २२.५१ टक्के आहे, तर पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी २३ हजार ४३३ जण बरे होऊन घरी गेले आहेत. जिल्ह्यात बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण ६९.४३ टक्के इतके वाढले असून, ही जिल्ह्यासाठी दिलासादायक बाब आहे. प्रतिबंधक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अधिकारी

सध्या ग्रामीण भागात १४९०, जिल्ह्यातील नगरपालिका/नगरपंचायत क्षेत्रात १०५३, तर जळगाव महापालिका क्षेत्रात ११०८ भाग हे प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. या भागात शासनाच्या नियमांचे व्यवस्थित पालन होत आहे किंवा कसे, याची पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्हाधिकारी राऊत यांनी प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. नागरिकांनी वाढत्या रुग्णसंख्येला घाबरून जाऊ नये. जागरूक राहून आपल्या कुटुंबात कुणालाही कोरोनासदृश लक्षणे आढळून येत असतील, तर त्यांनी स्वतःहून पुढे येऊन तपासणी करून घ्यावी.

- अभिजित राऊत, जिल्हाधिकारी

