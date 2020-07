जळगाव : श्रावण मांसारंभ होण्यास अवघा एक दिवस राहिल्याने खवय्यांच्या मांसाहारावर उड्या पडत आहेत. मटण, मासे व चिकनला मोठी पसंती असते. श्रावण लागण्यापुर्वी सोमवार येत असल्‍याने तशी गटारी अमावस्‍या साजरी करणे अनेकांना जमणार नाही. म्‍हणून रविवारचा दिवस साधून अनेकांनी नॉनव्हेज खाणे पसंत केले.

श्रावण महिना हिंदू धर्मात पवित्र व धार्मिक मानला जातो. या महिन्यात मांसाहार व मद्यपान वर्ज्य असते. श्रावण मांसारंभापूर्वी गटारी अमावस्या साजरी करण्याची परंपरा आहे. अवघे दोन दिवस हाती राहिल्याने मांसाहाराचे विविध बेत आखले गेले. कोरोना व्हायरसचा प्रसार होत असल्‍याने बहुतेकांना गेल्‍या अडीच- तीन महिन्यापासून मटण, मासे व चिकन खाल्‍लेच नाही. पण आता श्रावण लागणार अन्‌ पुढे गणपती म्‍हणजे साधारण दीड महिना तरी नॉनव्हेज खाणे जमणार नाही. यामुळे श्रावण लागण्याच्या पुर्वीच म्‍हणजे आज शहरातील मटण, चिकन घेण्यासाठी ग्राहकांची मोठी गर्दी आहे. विशेष म्‍हणजे वाढत्या मागणीने दरही वधारले होते. अन्‌ इथेही लागल्‍या रांगा

श्रावण महिन्यात मास खाणं वर्ज्य असते. त्यामुळे आज मटण खाण्याचा शेवटचा दिवस मानला जात होता. यामुळे आज मटणाच्या दुकानांवर लांबच लांब रांगा लागलेल्‍या होत्‍या. सकाळपासून दुकानांवर गर्दी दिसून आली. लॉकडाऊनमध्ये अनेक लोकांनी मांसाहार टाळला होता. परंतु आता अनलॉक झाल्यामुळे देखील गर्दी वाढली आहे. परंतु कोरोनाचा प्रादुर्भाव शहरात सुरू असताना मात्र नागरिकांना शारीरिक अंतर ठेवण्याचा विसर मात्र पडला होता. मटण खरेदी करण्याच्या नादात मात्र कोरोनाचा नागरिकांना विसर पडल्याचे दिसून आले आहे.

Web Title: marathi news jalgaon two days start shrawan month and sonday non veg eating