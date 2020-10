जळगाव : जिल्ह्यात कोरोना संसर्ग आजाराचा वेग गेल्या महिन्याभरापासून मंदावला आहे. मागील चार दिवसात दीडशेच्या घरात पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले असून गुरूवारी शंभरच्या आत रुग्णसंख्या होती. यात आज शुक्रवारी (ता. २३) थोडी वाढ ढाली असून जिल्ह्यात दिवसभरात केवळ १२७ पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले असून, २३७ रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. सलग तीन-चार आठवड्यांपासून जिल्ह्या‍तील कोरोनाचा उद्रेक कमी झाला आहे. रुग्णसंख्या कमी आढळून येत असून, बरे होऊन घरी जाणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. यामुळे एकूण बाधित आणि बरे झालेल्‍या रुग्णसंख्येतील तफावत कमी झालेली आहे. शुक्रवारी जिल्ह्या‍त एकूण पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या ५२ हजार ५१५ झाली आहे, तर बरे होऊन घरी गेलेल्‍या संख्या ४९ हजार ८१६ वर पोचली आहे. तर आज कोरोनामुळे दोन जणांचा मृत्‍यू झाला आहे. जामनेर मध्ये रुग्ण अधिक

सुरवातीला जळगाव शहरात सर्वाधीक कोरोनाचे रुग्ण आढळून येत होते. परंतू जळगाव शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असून गेल्या महिनाभरापासून जामनेर शहरात कोरोना रग्ण मात्र कमी होत नसल्याचे दिसत आहे. आज ही सर्वाधीक चाळीस कोरोना रुग्ण जामनेर मधे सापडलेले आहे. असे आढळले रुग्ण

जळगाव शहर २९, जळगाव ग्रामीण १, भुसावळ १९, अमळनेर ५, चोपडा १४, भडगाव ४, यावल ५, जामनेर ४०, रावेर ३, पारोळा ३, चाळीसगाव ५, बोदवड १ याचा समावेश आहे.

