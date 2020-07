गावागावांत आता.... कोरोना दक्षता समिती नेमणार 

जळगाव ः कोरोनाने जगायचे कसे हे शिकविले आहे. प्रत्येकाने स्वतःकडे व कुटुंबातील सदस्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे. कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात कोरोना दक्षता समिती नेमण्याचा मानस आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांना आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयाला सर्वोत्तम आरोग्य सुविधा असणारे रुग्णालय बनवू असा ठाम निर्धार पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केला. येथील वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा रुग्णालय परिसरात उभारण्यात आलेल्या कोविड-१९ तपासणी प्रयोगशाळेचे लोकार्पण व वातानुकूलित ३० खाटांचे आयसीयू बेडच्या अतिदक्षता कक्षाचे उदघाटन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. महापौर भारती सोनवणे, आमदार संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष गोरक्ष गाडीलकर, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी तुकाराम हुलवळे उपस्थित होते. पालकमंत्री म्हणाले की, ३० खाटांचा अतिदक्षता विभाग व प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी ज्या ज्या सामाजिक संस्था, दानशूर व्यक्तींनी हातभार लावला त्या सर्वांचे आभार मानून कोरोनामुळे संपूर्ण जग संकटग्रस्त झाले आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी सर्वजण कोरोना योध्दाची भूमिका बजावत आहात.कोरोनाला हरवायचे असेल तर यापुढील काळात प्रत्येक नागरिकाने स्वयंशिस्त पाळली पाहिजे. हा काळ कोरोना रुग्ण संख्या वाढण्याचा असल्याने कोणीही गाफील न राहता आवश्यक ती काळजी घ्यावी. ३११ बेड ऑक्सीजनयुक्त

कोरोनापूर्वीच्या काळात सामान्य रुग्णालयात १२ व्हेटीलेटर होते. आता याची संख्या ७१ इतकी झाली आहे. ऑक्सिजनयुक्त बेड उपलब्ध नव्हते. परंतु आता ३११ बेड ऑक्सिजनयुक्त झाले आहे. यात ३० बेड वातानुकूलित आहेत. गॅस पाइपलाइनद्वारे ३११ बेड ऑक्सिजनयुक्त करण्यात आले आहे याकरीता ४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी शासन तसेच सामाजिक संस्था व दानशूर व्यक्तींच्या मदतीतून ५० बेड ऑक्सिजयुक्त करण्यात येत आहे. येथील प्रयोगशाळेमध्ये पूर्वी १६० नमुने तपासण्यात येत होते. आता एक मशीन वाढविण्यात आल्याने दररोज ३०० नमुने तपासण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. संपादन- भूषण श्रीखंडे

