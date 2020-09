ये कोरोना ! रेस्टॉरंट, खाद्यपदार्थाच्या गाड्यांवर तोबा गर्दी, नियमांचा फज्जा

जळगाव ः शहरासह जिल्ह्यात हॉटेल, रेस्टांरेट, रगडा दुकानातून केवळ पार्सलची सुविधा देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी काढले आहेत. मात्र महापालिका क्षेत्रासह त्याची यशस्वी अंमलबजावणी होत नाही. रगडा दुकाने, गाड्या, पाणी पुरी, भेळपूरी, रेस्टाॅरेंट याठिकाणी नागरिक सर्रास बसून नाश्‍ता करताना दिसतात. सामाजीक अंतराचे भान तर नसेल. विशेषतः महापालिकेच्या अवतीभोवतीच्या रस्त्यांवर हा प्रकार सुरू असताना महापालिकेचे आयुक्त बघ्याची भुमिका घेतात. शहरात कोरोना संसर्गाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. एकीकडे गर्दी होऊ नये यासाठी महापालिका नियम तयार करते. मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. हॉटेल, रेस्टांरेट, रगडा दुकानातून केवळ पार्सल देण्याची सुविधा देण्याची सक्ती असताना तेथे ग्राहक बसून खाद्य पदार्थ खाताना दिसतात. गर्दी करतात यावेळी महापालिकेचे अधिकाऱ्यांनी कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. सोमवार ते शुक्रवार सलग दुकाने सुरू व शनिवार, रविवार दुकाने बंद असा नियम आहे. शनिवार, रविवार गोलाणी मार्केट बंद असताना अनेक दुकानदार बाहेर मोबाइल विक्री करतात. त्यावरही महापालिका कारवाई करीत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांवर महापालिका कारवाई का करीत नाहीत ? असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडला आहे. जळगाव शहर कोरोना रुग्णांची संख्या अगोदर अतिशय कमी होती. आता मात्र दिवसेंदिवस रुग्णांच्या संख्येत भरत पडते. अधिकाऱ्यांनी वेळेच गर्दीला आवर घातला, नियम दाखवित दंड केला तर नागरिक दुकानात बसून खाद्यपदार्थ खाणार नाहीत, कोरोना संसर्गापासून लांब राहतील. नियमांची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष ठिकाणी झाली नाहीतर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कितीही आदेश काढू द्यात, कोरोनाेची साखळी तुटणार नाही. रुग्ण वाढतच राहतील. संपादन- भूषण श्रीखंडे

