कोरोनाच्या धास्तीत ही...श्रीक्षेत्र चौंडेश्वर येथे भाविकांची मांदियाळी

वाकोद ता. जामनेर : वाघुर नदी काठावर वसलेल्या श्रीक्षेत्र चौंडेश्वर येथे पहील्याच श्रावण सोमवारी भाविकांची मांदियाळी बघावयास मिळाली कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर मागील अनेक दिवसापासून तिर्थस्थळे व पर्यटनस्थळांनकडे नागरिकांनी पाठ फिरवली असल्याचे दिसून येत असतांना येथील वाघूर नदीच्या संगमावर वसलेल्या श्रीक्षेत्र चौंडेश्वर येथे भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती नोंदविल्याचे दिसून आले आहे. फर्दापूर जवळील मराठवाडा व खानदेश च्या सीमेवरील वाघूर नदीच्या संगमावर श्रीक्षेत्र चौंडेश्वर विराजित आहे औरंगाबाद-जळगाव जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागात या तिर्थस्थळाची मोठी ख्याती असून दरवर्षी श्रावण महिन्यात येथे भाविकांचा मोठा जनसागर उसळत असतो त्र्यंबकेश्वर नाशिक येथे करण्यात येणारे नारायण नागबळी,कालसर्प शांती या सारखे अनेक विधी श्रीक्षेत्र चौंडेश्वर येथे पार पाडता येत असल्याने दरवर्षी श्रावण सोमवारी या तिर्थस्थळी दाळ बट्टीच्या जेवणावळी देवून आपले नवस फेडण्यासाठी पंचक्रोशीतील भाविकांचा जनसागर उसळतांना दिसत असतो दरम्यान या वर्षी कोरोनाची धास्ती असतांना ही दि.27 रोजी पहील्याच श्रावण सोमवारी दरवर्षी च्या तुलनेत कमी असलीतरी बऱ्यापैकी भाविकांची मांदियाळी श्रीक्षेत्र चौंडेश्वर येथे बघायवयास मिळाली देव दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांनी दर्शना सोबतच खळखळणाऱ्या वाघूर नदीच्या पात्रात मनसोक्त पोहण्याचा आनंद ही लुटल्याचे दिसून आले आहे.श्रावण महिन्यात दर सोमवारी भाविक येथे मोठ्या संखेत येत असतात



श्रीक्षेत्र चौंडेश्वर जवळील गावात कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव झाल्याचे आढळून आलेले आहे.या पार्श्वभूमीवर श्रीक्षेत्र चौंडेश्वर येथे मंदिर समितीने येथे येणाऱ्या भाविकांन साठी सोशल डिस्टन्स राखणे,मास्क बांधणे आदी गोष्टीचे पालन करणे बंधन कारक करून संपूर्ण मंदिर परीसरात निर्जंतुकीकरण करण्याची आवश्यकता असून येथे अनावश्यक गर्दी होऊ नए यासाठी संबंधित पोलिस स्टेशन ने देखील सहकार्य करने गरजेचे आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे

