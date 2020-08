ज्याचे झाड सर्वात मोठे, त्यालाच मिळणार बक्षिस !

मेहुणबारे (ता.चाळीसगाव): शाळेतील मुलांमध्ये वृक्षारोपण व पर्यावरणाबद्दल आवड निर्माण व्हावी यासाठी केडगाव (ता.दौंड) येथील एक मित्र एक वृक्ष ही संस्था स्पर्धेचे आयोजन करत असते याच धर्तीवर जलमित्र परिवार चाळीसगाव तर्फे यावर्षी हरीत चाळीसगाव चषक या स्पर्धेचे आयोजन केले जात आहे. यामध्ये मुलांना स्थानिक झाडांची माहिती व्हावी झाडांचे फायदे समजावे यासाठी विद्याथ्यार्ंनी मोठ्या संख्येने या स्पर्धेमध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.ज्या विद्यार्थ्यांचे झाड सर्वात मोठा असेल त्यांना बक्षीस दिले जाणार आहे. स्पर्धेसाठी प्रथम बक्षिस डाँ.ज्ञानेश चवात यांच्या स्मरणार्थ हरित चाळीसगाव चषक ट्रॉफी व दोन हजार एक रुपये रोख व प्रमाणपत्र ,तर दुसरे बक्षीस रत्नाबाई मालपुरे वाघळी (ता.चाळीसगाव) यांच्या स्मरणार्थ ट्रॉफी, एक हजार एक रुपये व प्रमाणपत्र, तिसरे बक्षीस कै.उदयसिंग शिसोदे यांच्या स्मरणार्थ 501 रुपये ट्रॉफी व प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थ्यांना डिजीटल प्रमाणपत्रही दिले जाणार आहे.



स्पर्धेसाठी केवळ देशी झाडे व जास्तीत जास्त दोन फुटापर्यंत लावावेत, झाडाची उंची व खोडाची रूंदी पाहून बक्षिस दिले जाईल. स्पर्धक विद्यार्थ्यांनी ही झाडे अंगणात, शेतात, डोंगरावर, शाळेत कीवां आपल्याला योग्य वाटेल तेथे लावावीत. ही स्पर्धा फक्त पहिली ते दहावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे.स्पर्धेसाठी चाळीसगाव तालुक्यातील विद्यार्थीच पात्र ठरतील.अधिक माहितीसाठी प्रा.आर.एम. पाटील,सोमनाथ माळी, हेमंत मालपुरे, अमोल गायकवाड, चंद्रशेखर शिसोदे,शशांक अहिरे यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे

