अहवाल येण्यास झाला उशीर...आणि पन्नास जणांनी केला अन्नत्याग ! 

पाचोरा ः येथील प्रशासनाच्या वतीने कोरोना बाधित झालेल्यांचे कुटुंबीय व संपर्कात आलेल्यांना जामनेर रस्त्यावरील साई मोक्ष मंगल कार्यालयात ठेवण्यात आले असून त्यांचे स्वब घेण्यात आले असले तरी तपासणी अहवाल प्राप्त होण्यास उशीर होत असल्याने सुमारे 100 कॉरंटाईन केलेल्यांपैकी 50 जणांनी संतप्त होऊन बुधवार ता 15 रोजी दुपारी आमचे तपासणी अहवाल द्या व अधिकाऱ्यांना बोलवा अशी मागणी करत अन्नत्यागाचा निर्णय घेतला. सुमारे दोन तासानंतर संबंधितांच्या आश्वासनामुळे या प्रकरणावर पडदा पडला व कॉरंटाईन झालेल्यांनी उशिराने भोजन घेतले. येथे कॉरंटाईन असलेल्या व्यक्तीने माहिती दिली की, प्रशासनाच्या वतीने सुमारे 100 जणांना साई मोक्ष मंगल कार्यालयात कॉरंटाईन करण्यात आले आहे. 7 दिवसांपासून काही तर काही 3-4 दिवसांपासून येथे क्वारंटाईन आहेत. बाधीताचे नातलग व संपर्कात आलेले यांचा यात समावेश असून सर्वांचेच कोरोना तपासणीसाठी स्वैब घेण्यात आले आहेत असे असले तरी तपासणी अहवालास विलंब होत असल्याने नाराजीचा सूर व्यक्त करण्यात आला. सध्या शेतीकामाचे दिवस आहेत ज्या कारणासाठी कॉरंटाईन केले त्याचा अहवालही लवकर प्राप्त होत नाही. एकीकडे कोरोना संसर्गाची भीती आणि दुसरीकडे सारे लक्ष घर व शेतीकडे तसेच कूटूंबीय आणि नातलग चिंतेत आहेत. निदान तपासणी अहवाल लवकर प्राप्त झाला व कोरोनाची लागण निष्पन्न झाली तर उपचार तरी घेता येतील परंतु अहवाल प्राप्त होत नसल्याने येथे राहणे मनस्तापदायी झाले आहे. दरम्यान कोरोना बाधितांचे नातलग व संपर्कात आलेले यांचा प्रशासनाच्या वतीने शोध घेऊन त्यांना कॉरंटाईन करण्यात तत्परता दाखवली जाते परंतु त्यांचे स्वैब घेतले जात परंतु तपासणी अहवालास मात्र विलंब होत असल्याच्या तक्रारी वाढत असल्याने एकूणच यंत्रणे संदर्भात समाज मनातून नाराजीचा सूर व्यक्त होत आहे. आणि केला अन्नत्याग

सुमारे 50 कॉरंटाईन असलेल्यांनी आमचे तपासणी अहवाल द्या, अधिकारी बोलवा तो पर्यंत आम्ही जेवणार नाहीत अशी भूमिका घेतली. जेवण आले परंतु त्यांनी जेवण्यास नकार दिला .त्यामुळे तेथील कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली. त्यांनी संबंधित यंत्रणेच्या प्रमुखांना हा प्रकार कळवल्यानंतर ते लगबगीने साई मोक्ष मध्ये हजर झाले व त्यांनी संबंधितांशी बोलणी करून तपासणी अहवाला संदर्भात पाठपुरावा करून मार्ग काढण्याचे आश्वासित केले त्यामुळे सुमारे दोन तासानंतर या प्रकरणावर पडदा पडला व नंतर कॉरंटाईन केलेल्यांनी भोजन घेतले. या प्रकाराची चर्चा अधिकार्‍यांसह शहरात चांगलीच रंगली.

