नदीचा प्रवाह बदलला अन्‌ चौघांचा संसार उघड्यावर

पाचोरा (जळगाव) : चिंचपुरे (ता पाचोरा) येथील गावानजीक गेल्या सात आठ महिन्यापूर्वी बांधून तयार झालेला साठवण बंधारा ग्रामस्थांच्या जीवावर उठल्याने हा बंधारा तोडण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या तुघलकी कारभाराबाबत ग्रामस्थांमधून संतप्त भावना व्यक्त केला जात आहे.

जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाच्यावतीने चिंचपूरे येथे साठवण बंधारा बांधण्यात आला होता. या बांधकामास अद्या एक वर्षे देखील पूर्ण झालेले नाही. दमदार पावसामुळे हा बंधारा भरल्याने गावानजीकच्या बहुतांश घरांमध्ये पाणी शिरले. तसेच राजेंद्र पाटील, समाधान पवार, गोविंदा पाटील, प्रकाश पाटील या मोलमजुरी करणाऱ्या चौघांची घरे जमीनदोस्त होऊन चौघांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. जास्त पाणी वाढून ते घरात घुसून जीवित व वित्त हानी होऊ नये; या भीतीने व खबरदारीचा उपाय म्हणून हा साठवण बंधारा तोडण्यात आला आहे. नदीचा प्रवाह बदलण्याचा प्रयोग

या बंधाऱ्यासाठी खर्च झालेल्या 50 लाखांचा शासनाचा निधी अक्षरशः पाण्यात गेला आहे. कोणत्याही प्रकारे तांत्रिक बाबींचा अभ्यास न करता चुकीच्या ठिकाणी तसेच नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बदलवून बंधारा बांधण्यात आल्याने तो ग्रामस्थांच्या जीवावर उठल्यामुळे ग्रामस्थांमधून संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत. बंधाऱ्याच्या पाण्यामुळे चौघांची घरे जमीनदोस्त झाली असून त्यांचे संसार उघड्यावर आल्याने तूर्तास जिल्हा परिषद शाळेत या कुटुंबीयांना आश्रय देण्यात आला आहे. ग्रामस्थ त्यांना सर्वार्थाने मदत करीत आहेत. ज्यांनी या बंधाऱ्यास मंजुरी दिली व ज्या अभियंत्यांनी तांत्रिक बाबींची पाहणी न करता बंधाऱ्याची साईड निश्चित केली; त्यांची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी व ५० लाखांचा पाण्यात गेलेला निधी त्यांच्याकडून वसूल करावा अशी मागणी ग्रामस्थांतर्फे केली जात आहे. चिंचपुरे गावाजवळ जिल्हा परिषदेच्या वतीने गेल्या सहा सात महिन्यांपूर्वी साठवण बंधारा बांधून तयार करण्यात आला. पावसाचे पाणी त्यात साचून अयोग्य ठिकाणी बंधारा असल्याने हे पाणी घरात घुसून घरांची पडझड होऊन घर सामानाचे नुकसान झाले आहे .त्यामुळे आमचा संसार उघड्यावर आला आहे.

- राजेंद्र पाटील, नुकसानग्रस्त ग्रामस्थ संपादन ः राजेश सोनवणे

