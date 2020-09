पाऊस नाही, पाणी नाही तरी भुयारी मार्गाचा कसा काय झाला तलाव 

पाचोरा : येथील राजे संभाजी रेल्वे भुयारी मार्गात आज सकाळी सुमारे एक ते दीड फूट पाणी साचून भुयारी मार्गाचा अक्षरश: तलाव झाल्याने नागरिकांना मनस्ताप सोसावा लागला. पाऊस नसताना भुयारी मार्गात एवढे पाणी आले कोठून, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा पालिकेसह नागरिक प्रयत्न करीत आहेत. राजे संभाजी रेल्वे भुयारी मार्ग जुन्या व नव्या शहराला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. या भुयारी मार्गात पावसाचे पाणी साचते; परंतु येथे असलेल्या वॉटर लिफ्टिंग यंत्रणेमार्फत या पाण्याचा निचरा केला जातो. गेल्या तीन-चार दिवसांपासून शहरात पाऊस नसताना आज सकाळी भुयारी मार्गात प्रचंड पाणी आले व तलाव साचला. वॉटर लिफ्टिंग यंत्रणा बंद असल्याने हे पाणी बराच वेळ साचून होते. शनिवारी बाजाराचा दिवस असल्याने भुयारी मार्गातून ये-जा करणाऱ्यांची प्रचंड गर्दी होती. त्यामुळे येथून ये-जा करताना नागरिक व वाहनचालकांना प्रचंड मनस्ताप सोसावा लागला. पाणी आले कसे ? बऱ्याच दुचाकी घसरल्याने काहींना किरकोळ इजा झाली. पाऊस नसताना भुयारी मार्गात पाणी आले कसे, की परिसरातील सांडपाणी येथील पाइपमधून आले, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न नागरिक करीत आहेत. हे जर सांडपाणी असेल तर शेकडो नागरिकांना मल- मूत्राचे पाणी अंगावर घेण्याचा कटू प्रसंग अनुभवायला मिळाला, असाही सूर व्यक्त होत आहे. जळगाव संपादन- भूषण श्रीखंडे



