व्यापारी महासंघाच्या मागणीला प्रशासनाचा नकार.. पारोळा येथे प्रतिबंधित क्षेत्र कायम !

पारोळा : येथील विविध व्यापारी संघटनांनी शहरातील कंटेन्मेंट झोन कमीत कमी करून किमान मुख्य बाजार पेठ सुरू करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, प्रशासनाने यास नकार देउन मार्गदशक सूचनेवरून बाजारपेठ खुली केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे. शहरातील किराणा, कापड, भांडी, जनरल, कामगार, मोबाईल, फूट वेयर, भाजीपाला,सराफ, सुकी मासळी,अंडी, गादी भांडार हार्डवेयर आदी व्यापाऱ्यांनी निवेदन दिले होते. शहरात गेल्या 70 दिवसापासून व्यापारपेठ बंद असल्याचे सांगितले. ओतार गल्लीतील एक रुग्ण बाधित आढलल्याने संपूर्ण बाजारपेठ बंद करण्यात येऊन सील करण्यात आली. यात जो भाग कंटेन्मेंट झोन मध्ये येत नाही त्यासही सील करण्यात आल्याचे सांगीतले. बाजारपेठ सुरू करण्याची मागणी केली. प्रांताधिकारी विनय गोसावी व मुख्याधिकारी विजयकुमार मुंडे यांना निवेदन दिले आहे. यावेळी श्री. मुंडे यांनी हा परिसर सिल करण्याची माहिती दिली. कनेटेन्मेंट झोनमध्ये कोणतीही तडजोड केली जात नसल्याचे सांगुन शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांचे आधीन राहुन जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. ओतार गल्ली, गोडबोले गल्ली, महेश किराणाचा मागील भाग असा हिशोबात धरून फेरीनुसार,ल नकाशा डोळ्यासमोर ठेऊन सिलिंग करण्यात आले आहे. निवेदन देताना यावेळी माजी नगराध्यक्ष सुरेंद्र बोहरा, कापड असोसिएशनचे केशव क्षत्रिय, बंडू कासार, विलास वाणी, अशोक ललवाणी, विजय नावरकर उपस्थित होते. नागरिकांनी काळजी घ्यावी

शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार कन्टमेंट झोन मधील शेवटचा रुग्ण डिस्चार्ज झाल्यानंतर 28 व्या दिवशी झोन उठतो. त्या अनुशंगाने त्या झोनमध्ये सुदैवाने एकही रुग्ण न सापडल्यास झोन हा जुलैच्या पहील्या आठवड्यात काढण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सुचनेत लाँकडाऊन संदर्भात काही सुट मिळाली तर बदल होणे शक्य राहील अन्यथा आहे तो झोन नियमित राहील. नागरिकांनी घराबाहेर न पडता स्वत:ची काळजी घेणे गरजेचे आहे, असे

प्रांताधिकारी विनय गोसावी यांनी सांगितले.



