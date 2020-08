पारोळा ः जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये कोणतेही धार्मिक सण, उत्सव तसेच पुढील आदेश येईपर्यत गुरांचा आठवडे बाजारास बंदी असतांना देखील आज शहरासह इतर ठिकाणाहून बकरी व्यावसायिकांनी आदेशाची पायमल्ली करित मार्केट कमेटी बंद असलेल्या गेट समोरच गुरांचा बाजारात थाटला होता.

कोरोनामुळे २३ मार्चपासुन लॉकडाउनमध्ये सर्व बंद होते. आता सर्वत्र अनलाँकची प्रकिया सुरु झाली असल्‍याने हळूहळू मार्केट परिस्‍थिती पुर्वपदावर येत आहे. मात्र गर्दीचे ठिकाणास व आठवडे बाजारास आज देखील बंदी कायम आहे. परंतु, पारोळा येथे आज रविवारचा आठवडे बाजारात बकरी विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी एकच गर्दी करित महामार्ग जाम केला होता. यावेळी पोलिसांनाही व्यावसायिकांनी हुलकावणी दिली. दरम्यान बारा वाजेपर्यत बकरी व्यवसाय सुरु असल्याचे प्रत्यक्षदर्शी यांनी माहिती दिली. बाजारास यात्रेचे स्वरुप

गेल्या पाच महिन्यापासुन आठवडे बाजारास बंदी असल्याने गुरे खरेदी- विक्री बाजारास बंद होता. ऑनलाईन गुरे विक्री व्यवसायास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र आज बकरी व्यावसायिकांनी सर्वच नियम धाबेवर बसवित तोंडाला मास्क व सामाजिक अंतर विसरुन एकच गर्दी केली होती. परिणामी हायवेवर बकरी खरेदी विक्री करणाऱ्यामुळे यात्रेचे स्वरुप प्राप्त झाले होते. दरम्यान पोलिसांत देखत बाजारात गर्दी होत असल्याचे पाहुन अनेकांनी याबाबत कमालीचे आश्चर्य व्यक्त केले. याबाबत प्रशासन काय भुमिका घेते याकडे लक्ष लागुन आहे.

Web Title: marathi news parola goat weakly market on highway and no rules follow