लग्नात आता वाजणार बँड, पण नियमांचे पालण करून !

निंभोरा बु।। ता रावेर : लग्न समारंभात बॅन्ड वाजविण्यास कुठलीही बंदी नाही तरी सर्वांनी नियमाचे पालन करून डिस्टन्स ठेवून मास्क वापरुन लग्न समारंभात बॅन्ड वाजविल्यास बॅन्ड पथकांना अनुमति राहिल असे आश्वासन महाराष्ट्र बॅन्ड कलाकार संघटनेतर्फे जळगाव जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी जळगाव जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांची भेट घेऊन चर्चा करून निवेदन दिले असता राऊत यांनी अनुमती दर्शवली. महाराष्ट्र बॅन्ड कलाकार संघटनेचे जळगाव जिल्हा अध्यक्ष शाम संदानशिव ,उपाध्यक्ष मोहन पाटील, राजीव बोरसे ,बबन बड़गे, नीरज सोनवणे, महेंद्र सोनवणे, किशोर लोखंडे ,आलिम मास्टर, राहुल पाटील, सुरेंद्र सुरवाड़े, अमोल गुरव यासह पदाधिकारी डिस्टन्स ठेवून जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत व जिल्हा पोलिस अधीक्षक प्रवीण मुंढे यांच्या कडे लग्न समारंभात बॅन्ड वाजविण्यास परवानगी देऊन सहकार्य करावे व बॅन्ड कलावंताचा उध्दार निर्वाहाचा प्रश्न दूर करावा यासह विविध मागण्याचे निवेदन देऊन मागणी केली असता यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी समाधानकारक चर्चा करून बॅन्ड वाजविण्यास अनुकुलता दर्शवली. यावेळी अनीस शेख, राकेश गुरव, आतिष केदारे, भूषण सोनवणे, नितिन बूंदे, सतिष पाटील,सुखदेव गरूड़, शरद बारी, विलास सपकाळे,किशोर पाटील, भाऊसाहेब लोंढे, नारायण भालेराव ,शेख शकील,कालू मास्टर ,मुनाफ मास्टर यासह बॅन्ड संघटनेचे पदाधिकारी व जळगाव जिल्हातील बॅन्ड पथक संयोजक उपस्थित होते



