दुर्गम भागात ऑनलाइन समस्येवर गृह अभ्यासिकेचा पर्याय !

रावेर : जिल्ह्यातील सातपुड्यातील विद्यार्थ्यांना मोबाईल अथवा रेंज मिळत नसल्याने ऑनलाइन शिक्षण घेत येत नाही. ही समस्या लक्षात घेऊन पाल (ता. रावेर) येथील सातपुडा विकास मंडळाने सहा आश्रमशाळांतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘गृह अभ्यासिका’ आगळीवेगळी संकल्पना राबविली आहे. सातपुडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष आणि आमदार शिरीष चौधरी यांच्या संकल्पेतून आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षकांकडून ‘गृह अभ्यासिका’ ही पुस्तिका तयार करून घेतली असून, या सहा आश्रमशाळांत शिकणाऱ्या नववी व दहावीच्या सुमारे पाचशे विद्यार्थ्यांना ती घरोघरी जाऊन पोचविण्यात आली आहे. त्यासाठी लागणारा खर्च संस्थेने केला असून, विद्यार्थ्यांकडून किंवा त्यांच्या पालकांकडून कोणतेही शुल्क आकारण्यात आलेले नाही, हे विशेष! दऱ्या-खोऱ्यांमध्ये आणि जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांची मुले आवडीने ही ‘गृह अभ्यासिका’ सोडवून आपल्या शिक्षकांकडून तपासून घेत आहेत. अशी तयार केली पुस्तिका

आमदार शिरीष चौधरी यांच्या अभिनव संकल्पनेला मूर्तस्वरूप देण्यासाठी मंडळाचे सचिव अजित पाटील यांनी शाळेच्या विविध तज्ज्ञ शिक्षकांकडे मराठी, हिंदी, इंग्रजी, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल या विषयांच्या नोट्स काढण्याची व प्रश्नोत्तरे तयार करण्याची जबाबदारी सोपविली. त्यासाठी करुणा बढे, शीतल पाटील, नरेंद्र साठे, जितेंद्र पाटील, कोमल तडवी, करुणा बारेला, सुनील नमायते, रवींद्र कुमावत, भागवत पारधी, सुधाकर झोपे, दिलीप चौधरी, गोकुळ तायडे, राजेंद्र भिरुड, रमेश साबळे या शिक्षकांनी मोलाचा वाटा उचलला. सर्व विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने त्या वाचून त्यातील प्रश्नांची उत्तरे तिथेच असलेल्या कोऱ्या जागेत लिहायला सुरवात केली आहे. या आश्रमशाळांत राबविला उपक्रम

सातपुडा विकास मंडळांतर्गत असलेल्या लोकसेवक मधुकरराव चौधरी माध्यमिक आश्रमशाळा (लोहारा), द. न. वांद्रेकर माध्यमिक आश्रमशाळा (पाल), माध्यमिक आश्रमशाळा (मोहमांडली), माध्यमिक आश्रमशाळा (मंगरूळ), माध्यमिक आश्रमशाळा (गाडऱ्या-जामन्या), गुरुकुल अनुसूचित जातीचे विद्यालय (पाल). राज्यात पथदर्शी उपक्रम

संस्थेच्या सहा आश्रमशाळांमध्ये पाचवी ते आठवीमध्ये शिकणाऱ्या सुमारे एक हजार ५० विद्यार्थ्यांसाठीही ‘गृह अभ्यासिका’ तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी अशा प्रकारचा राज्यातील हा एकमेव उपक्रम असून, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त गिरीश सरोदे यांनी याबद्दलची माहिती ऐकून संस्थेचे अध्यक्ष व आमदार शिरीष चौधरी यांना दूरध्वनी करून गौरवोद्गार काढले आहेत. संपादन- भूषण श्रीखंडे



