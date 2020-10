आयकर भरणाऱ्या एक हजाराच्यावर शेतकऱ्यांना पीएम किसान अनुदानाची रक्कम परत द्यावी लागणार !

रावेर ः आयकर भरत असून देखील केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचे अनुदान घेणाऱ्या तालुक्यातील 1 हजार 171 शेतकऱ्यांना तहसीलदार कार्यालयाने अनुदान परत करण्याची नोटीसा बजाविल्या आहे. पंधरा दिवसात घेतलेले अनुदान भरणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबत येथील तहसीलदार कार्यालयाने दिलेल्या नोटीशीत म्हटले आहे की, पी एम किसान अनुदानाचा हप्ता आपल्या बँक खात्यात जमा झाला आहे. योजनेच्या निकषाप्रमाणे आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती या योजनेस पात्र नाहीत. केंद्र शासनाने पात्र लाभार्थ्यांपैकी आयकर भरणाऱ्या लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा प्रशासनास उपलब्ध करून दिलेली आहे. या यादीत आपले नाव समाविष्ट असल्याने आपण योजनेत पात्र असू शकत नाही. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत आपण घेतलेल्या रकमा पंधरा दिवसांच्या आत धनादेशाद्वारे तहसीलदार कार्यालयात जमा कराव्यात. पंधरा दिवसात या रकमा जमा न झाल्यास सक्तीची वसुली करण्याचा इशारा नोटीसमध्ये देण्यात आलेला आहे. एक कोटीचे अनुदान

पी एम किसान योजनेचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांनी त्यांचे आधार कार्ड या योजनेसाठी जोडले होते. या आधार कार्डवरून संबंधित शेतकऱ्यांच्या आयकर भरण्याची माहिती या विभागाने घेतली. ही माहिती केंद्र सरकार,राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासनामार्फत तालुका प्रशासनाकडे आली आहे. तालुक्यातील आयकर भरणाऱ्या 1 हजार 171 शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत 1 कोटी 15 लाख 68 हजार रुपयांचे अनुदान घेतले आहे. यातील शेतकऱ्यांनी या अनुदानाचे दोन ते सहा हप्ते घेतले आहेत. यामुळे या शेतकऱ्यांना दोन ते बारा हजार रुपये अनुदान परत द्यावे लागणार आहे.



