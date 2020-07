रावेर : कोरोनाची भिती प्रत्‍येकाच्या मनात आहे. आजच्या स्‍थितीला कोणाचा मृत्‍यू झाला तरी देखील अंत्‍यसंस्‍काराला जाण्यास घाबरतात. यात दोन्ही मुले आणि सुनांना कोरोनाची लागण झाली. हा धक्‍का ती माता सहन करू शकली नाही आणि या धक्‍क्‍यात तिचा मृत्‍यू झाला. पण ती माता निगेटीव्ह होती. तरी देखील नातेवाईक देखील तिच्यावर अंत्‍यसंस्‍कार करण्यास पुढे आले नाही. शेवटी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि अंबिका व्यायाम शाळेच्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेत विधिवत अंत्यसंस्कार केले आणि माणुसकीची प्रचिती आणून दिली. शहरातील उतखेडा रस्त्यावरील शंकर प्लॉट्स भागातील एका सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षिकेचे (वय 60) आज सकाळी निधन झाले. या शिक्षिकेची दोन मुले, सुना कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याने घरी फक्त पंधरा वर्षांचा नातू आणि शिक्षिका होती. मुले आणि सुना कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याने या निवृत्त शिक्षिकेचे धक्क्याने निधन झाल्याचे सांगण्यात येते. एक मुलगा जळगावच्या गोदावरी रुग्णालयात तर दुसरा मुलगा आणि सुना शहरातील कोविड कोरोना सेंटरमध्ये क्वारंटाईन होऊन उपचार घेत आहेत. निरोप देवूनही नातेवाईक येईनात

या सेवानिवृत्‍त शिक्षिका मातेचे निधन झाल्यानंतर अंत्यसंस्कार कसे होणार असा प्रश्न निर्माण झाला. निरोप देऊनही नातेवाईक आणि समाज बांधव तिकडे फिरकेनात. मुलांना कोरोनाची लागण झाली असल्‍याने आईला देखील असणार यामुळे अंत्‍ययात्रेला कसे जायचे याची भिती देखील नातेवाईकांच्या मनात होती. यामुळे निरोप दिल्‍यानंतर देखील नातेवाईक आले नाही. दरम्‍यान एकटा नातू आजीच्या मृतदेहाजवळ बसून होता. स्‍वयंसेवकांचा पुढाकार पण

सदरचा प्रकार कळताच शहरातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आणि अंबिका व्यायाम शाळेच्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला. पार्थिव शरीर घरातून बाहेर आणून रितसर हिंदू धर्माप्रमाणे अंत्यसंस्कार केले. यावेळी काही नातेवाईक आणि समाज बांधव उपस्थित झाले. पण त्यांनी फक्त बघ्याची भूमिका घेतली. येथील उटखेडा रस्त्यावरील स्मशानभूमीत नातवाच्या हातून अग्निडाग देण्यात आला. भास्कर महाजन, सचिन महाजन यांनी या कामी पुढाकार घेतला. येथील क्वारंटाईन सेंटरमधील मुलगा फक्त अंत्यदर्शनासाठी उपस्थित राहू शकला.

