चुंचाळे फाट्यानजीक भीषण अपघात;  जळगावचा इसम जागीच ठार

साकळी ता.यावल : यावल-चोपडा अंकलेश्वर महामार्गावर सकाळी नऊ वाजेच्या सुमारास दुकाची-मालट्रक मध्ये भिषण अपघात झाला. या अपघातात मयत मुकेश सोनार (वय 55 ) असे या इसमाचे नाव असून तो मेहरूण (जळगाव) येथील रहिवासी आहे. सदरील दुर्दैवी घटना सोमवारी घडली आहे. याबाबत घटनास्थळावरून प्रत्यक्षदर्शी कडून समजलेली माहिती अशी की, आज दि.31 रोजी सकाळच्या दरम्यान साकळी या गावातील मालट्रक ही जळगाव येथे माल आणण्यास जात असतांना चुंचाळे फाट्या नजिक 407 ट्रक व दुचाकीमध्ये जोरदार धडक झाल्याची घटना घडलेली असून या अपघातात मयत झालेल्या व्यक्तीचे नाव मुकेश सोनार(वय 55 )असून ते मेहरूण जळगाव येथील रहिवासी आहे . तर जखमी व्यक्ती रुपेश सोनार(वय 35 ) हेही मेहरूण जळगाव येथील आहेत. सदर अपघातातील दुचाकी क्रं. एमएच-19-सीक्यू-2989 जळगावहून यावलकडे येत होती. तर माल वाहतूक 407 ट्रक क्रं.- एमएच 19-4100 व दुचाकीची अपघात झाला आहे. यामध्ये मुकेश सोनार हे जागीच ठार झाले असून रुपेश सोनार हे जखमी झाले आहेत. तसेच जखमींना यावल ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. तसेच यावल पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन जखमी व्यक्तीस तात्काळ उपचारासाठी दवाखान्यात नेण्याची व्यवस्था केली.अशी माहिती साकळीतील प्रत्यक्षदर्शी नागरिकांनी दिली. दरम्यान गेल्या दोन दिवसांपूर्वी याच रस्त्यावरील वळणावर क्रृझर गाडीचा अपघात झाला होता. यामध्ये सहा जण जखमी झाले होते. तर गाडीचे खूप मोठे नुकसान झाले होते. सदरील रस्त्यावर दिवसेंदिवस अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. नागरिकांनी सावधान राहण्याची गरज आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे

