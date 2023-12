Marathi Sahitya Sammelan: साहित्य संमेलनाआधीच राजकीय ‘कलगीतुरा’; स्वागताध्यक्ष निवडीवरून रंगले मानापमान नाट्य

आर. जे. पाटील : सकाळ वृत्तसेवा

Marathi Sahitya Sammelan : ९७ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन २, ३ व ४ फेब्रुवारीला अमळनेर शहरात होत आहे. संमेलनाच्या अंतिम टप्प्याची तयारी आता सुरू झाली आहे. मात्र, त्याआधीच संमेलनाच्या अनुषंगाने नाराजी नाट्याला सुरवात झाल्याची जोरदार चर्चा जोर धरू लागली. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, राज्याच्या मंत्रिमंडळातील स्थानिक कॅबिनेट मंत्र्यांना डावलून मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे सोपविलेली स्वागताध्यक्षपदाची जबाबदारी.

गिरीश महाजन यांनी संमेलनाच्या नियोजित जागेवर जाऊन रविवारी (ता. २४) तयारीचा आढावा घेतला. त्यावेळी राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील हे संमेलनस्थळापासून अवघ्या ५०० मीटर अंतरावर एका खासगी कार्यक्रमात उपस्थित होते. मात्र, तरीदेखील ते पाहणी दौऱ्याला अनुपस्थित राहिले. (Marathi Sahitya Sammelan politics was played over election of welcome president jalgaon news)