Jalgaon Market Committee Election : बाजार समितीसाठी दोघांचे अर्ज वैध

Jalgaon Market Committee Election : बाजार समितीच्या निवडणुकीत अवैध ठरवलेले अजून दोघा उमेदवारांचे अर्ज जिल्हा उपनिबंधकांनी वैध ठरवले आहेत. (Market Committee Election applications of both candidates were validated by District Deputy Registrar jalgaon news)

अटाळे येथील प्रकाश भीमसिंग पाटील आणि जुनोने येथील सतीश गोकुळ पाटील यांनी सहकारी संस्था मतदारसंघात उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता.

छाननीच्या वेळी निवडणूक निर्णय अधिकारी आर. आर. पाटील यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक नियम २०१७ मधील नियम २१ (२) प्रमाणे प्रकाश पाटील यांनी शेतकरी असल्याचा दाखला जोडला नाही आणि सतीश पाटील यांचे सूचक व अनुमोदक एकच म्हणून दोघांचे अर्ज अवैध ठरवले होते.

या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. त्यावर जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवाई यांनी १२ एप्रिलला निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द ठरवत दोघांचे अर्ज वैध ठरवले आहे