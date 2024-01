Jalgaon Crime News : मुलगा होत नसल्याने विवाहितेला केले टोकाचे पाऊल उचलायला प्रवृत्त

Jalgaon Crime News : दोन मुलींना जन्म दिला. पण मुलगा होत नाही म्हणून सासरच्या मंडळी पल्लवी योगेश पाटील (वय ३५) यांचा छळ करीत होती. नवीन घरासाठी पतीने तगादा लावला होता. ‘तू मेलीस..तर, विम्याची पूर्ण रक्कम मिळेल’, असे म्हणत छळ करून विवाहितेला आत्महत्येस प्रवृत्त केले.

या प्रकरणी रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात पतीसह सासरच्या मंडळींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.(married woman was forced to take an extreme step jalgaon crime news)