Jalgaon Temperature : तापमानात घसरण; झळाही काहीशा कमी, पुढील आठवड्यात उष्णतावाढीची चिन्हे

जळगाव - गेल्या काही दिवसांपासून कडाक्याच्या उन्हाने हैराण झालेल्या नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यात कमाल तापमानात किंचित घसरण नोंदवली गेल्याने उष्णतेच्या झळाही कमी झाल्या आहेत. दुसरीकडे मात्र हवेतील आद्रतेत वाढ झाल्याने उकाड्याची तीव्रता वाढली असून, नागरिक उकाड्याने हैराण झाले आहेत..गेल्या आठवड्यात ४४ अंशांच्या पुढे गेलेल्या तापमानामुळे उष्णतेचा कहर पाहायला मिळत होता. या आठवड्याच्या सुरवातीला देखील तापमान ४३ अंशांपर्यंत कायम राहून उष्णतेच्या तीव्र झळा जाणवत होत्या. अशातच झालेली ही घसरण नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरली आहे. कालच्या तुलनेत आज तापमान १ अंशांने खाली आल्याने दुपारच्या वेळेत जाणवणारा तडाखा काही प्रमाणात कमी झाला आहे..तापमान पुन्हा ४३ अंशांवर जाणारउन्हाची कमी झालेल्या तीव्रतेचा दिलासा तात्पुरता असून, पुढील काही दिवसांत तापमान पुन्हा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना पुढील आठवड्यातही उष्णतेपासून फारसा दिलासा मिळणार नसल्याचे चित्र आहे. कारण हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार कमाल तापमान ४० ते ४३ अंशांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी ते ४४ अंशांपर्यंत पोहोचू शकण्याचा अंदाज आहे..रात्रीचे तापमानही कमीवाऱ्याचा वेग वाढणे आणि वातावरणातील हलके बदल यामुळे तापमानात घसरण झाली आहे. मागील तीन दिवसांपासून जोरदार वारे वाहत असल्याने उन्हाची तीव्रता कमी जाणवत आहे. यामुळे रात्रीच्या सुमारास देखील तापमानात मोठी घसरण होऊन रात्रीचे तापमान २५- २६ अंशावर आले आहे. यामुळे जळगावकरांना थोडा दिलासा मिळाला आहे.