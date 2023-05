Jalgaon Crime News : परप्रांतीय तरुणाने केला महिलेचा विनयभंग

By

Jalgaon News : शहरातील नवीन बसस्थानकात परप्रांतीय तरुणाने महिलेची छेड काढून विनयभंग केला. (migrant youth molested woman at new bus stand in city jalgaon crime)

संतप्त नागरिकांनी त्या भामट्याला मार देत पोलिसांच्या स्वाधीन केले. नवीन बसस्थानकात महिला फोनवर बोलत असताना, परप्रांतीय तरुणाने तिच्याजवळ येऊन तिची छेड काढून विनयभंग केला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

महिलेने आरडाओरड केल्यानंतर बसस्थानकातील नागरिकांनी त्याला पकडून चोप दिला व जिल्हापेठ पोलिसांच्या स्वाधीन केले. त्या तरुणाने नवीन बसस्थानकात दोन ते तीन महिलांची छेड काढल्याची माहिती मिळाली.