Jalgaon Crime News : दारूड्या मुलाच्या हातून गावठी कट्टा हिसकवताना मिसफायर

Jalgaon Crime News : जळगाव शहरात गुन्हेगारीच्या घटना वाढतच असून, दारूच्या नशेतील मुलाच्या हातून गावठी कट्टा हिसकवणाऱ्या आईलाच गोळी लागून ती गंभीर जखमी झाली.

मुलाविरुद्ध शहर पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद झाली.(Misfire while snatching Gavthi Katta from hands of drunk boy jalgaon crime news)

कलाबाई प्रकाश सोनवणे (वय ६०) महापालिकेच्या आरोग्य विभागातून निवृत्त झाल्या असून, शिवाजीनगर नागलो प्रोव्हिजन येथे पती प्रकाश, मुलगा रोहित व ईश्वर, सुना काजल, कविता अशा एकत्र कुटुंबात राहतात.

शनिवारी (ता. ११) रात्री साडेनऊच्या सुमारास कलाबाई घरात असताना त्यांचा मोठा मुलगा रोहित दारूच्या नशेत गावठी पिस्तूल घेऊन आला. कलाबाई यांनी कट्टा हिसकवण्याचा प्रयत्न केला असता गोळीबार होऊन कलाबाई यांच्या उजव्या हाताच्या मनगटात गोळी शिरली.

सून काजल सोनवणे यांनी कलाबाई यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले. त्यांच्यावर तातडीची शस्त्रक्रिया करण्यात येऊन गोळी काढण्यात आली. मुलगा रोहित सोनवणे याच्याविरुद्ध शहर पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद झाली. सहाय्यक निरीक्षक किशोर पवार तपास करीत आहे.