जळगाव : तालुक्यातील नशिराबाद येथे सातवर्षीय चिमुकलीशी अश्लील चाळे करत तिचा विनयभंग केल्याचा प्रकार समोर असून, बाळू ऊर्फ भालचंद्र वासुदेव महाजन (वय ५०, रा. नशिराबाद) याच्याविरुद्ध नशिराबाद पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

नशिराबाद येथील एका भागात सातवर्षीय चिमुकली सोमवारी घराजवळील प्रौढाच्या घरी खेळायला गेली. या वेळी त्याने चिमुकलीसोबत तिला लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य करून विनयभंग केल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर पीडित मुलीच्या आईने नशिराबाद पोलिसांत तक्रार दिली.

संशयित बाळू ऊर्फ भालचंद्र महाजन याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र साळुंखे तपास करीत आहेत.(Molestation of a minor by an adult Jalgaon News)



