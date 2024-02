Jalgaon Municipality News : महापालिकेचे अंदाजपत्रक आयुक्त जाहीर करणार

Jalgaon Municipality News : महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने २०२४-२५ चे अंदाजपत्रक इतिहासात प्रथमच महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड सादर करणार आहेत. महापालिकेची २१ मार्च२००३ मध्ये स्थापन झाल्यापासून नियमितपणे पंचवार्षिक निवडणूका होत आहेत.

परंतु २०२३ ला महापालिकेच्या लोकनियुक्त सदस्यांची मुदत संपल्यानंतर राज्यात मुंबईसह कुठल्याच महापालिकेच्या निवडणूका झालेल्या नाहीत. राज्यभर सगळ्याच महापालिकांमध्ये प्रशासकीय राजवट असल्याने यंदाचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक असणार आहे. (Municipal Administrator Dr Vidya Gaikwad will present budget for 2024 25 for first time in history jalgaon news)