Jalgaon News: महापालिका क्षेत्रातील बांधकामे आजपासून 3 दिवस बंद राहणार

Jalgaon News : दिवाळीनिमित्ताने वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी उद्या (ता. ११) पासून तीन दिवस महापालिका क्षेत्रातील बांधकाम बंद ठेवण्यात यावे, असे आदेश महापालिका आयुक्तांनी जारी केले आहेत. (Municipal construction will remain closed for 3 days from today jalgaon news)

दिवाळीच्या काळात फटाक्यांमुळे प्रदूषण होत असते. त्यात बांधकामाच्या धुळीमुळेही वाढ होते. त्यामुळे या काळात प्रदूषण रोखण्यासाठी बांधकाम बंद ठेवण्यात यावे, असे आदेश शासनातर्फे जारी करण्यात आले आहेत.

त्यामुळे महापालिकेतर्फेही शहरातील उद्या (ता.११) पासून सोमवार (ता. १३) पर्यंत बांधकामे बंद ठेवण्यात यावीत. शासन व न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आदेशाचे पालन करून महापालिकेस सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी केले आहे.

जास्त आवाजाचे फटाके जप्त

महापालिकेतर्फे प्रदूषण रोखण्यासाठी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त डॉ. अश्‍वि‍नी भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली पथक तयार करण्यात आले आहे.

त्यांनी आज शहरातील काही फटाके दुकांनाची तपासणी करून १२५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज करणारे फटाके तब्बल दहा दुकानातून जप्त केले आहेत. नागरिकांनी १२५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाचे फटाके फोडू नयेत, असे आवाहनही महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे.