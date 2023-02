Jalgaon News : मुदत संपल्यामुळे गेलेला निधी महापालिकेला मिळाला परत

By

जळगाव : विकासकामांसाठी खर्च न झालेला महापालिकेचा निधी शासनाकडे जमा झाला होता. मात्र, आता हा निधी पुन्हा महापालिकेस प्राप्त होत आहे. आता १३ कोटींचा निधी मिळाला असून, टप्प्याटप्प्याने आणखी निधी मिळणार आहे. (municipal corporation get back lost funds due to expiry of term jalgaon news)

शहरातील विविध भागांत पेव्हर ब्लॉक बसविणे, आरसीसी गटारी तयार करणे, स्लॅब कलव्हटर टाकणे, रस्ते काँक्रिट करणे, रस्ते डांबरीकरण करणे, नाल्यास संरक्षण भिंत बांधणे, नाल्यावरील पूल बांधणे, अशा विविध कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२०-२१ चा निधी वितरित करण्यात आला होता.

मात्र, या निधीला प्रशासकीय मान्यता उशिराने मिळाली व निविदा प्रक्रियेत सात ते आठ महिने लागल्यामुळे निधी खर्चाची मुदत संपली होती.

मार्च २०२२ पर्यंत निधी खर्च न झाल्यामुळे यापैकी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेंतर्गंत सहा कोटी व नागरी दलित्तेतर वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सात कोटींचा निधी परत गेला होता. तो निधी आता टप्प्याटप्प्याने महापालिकेला पुन्हा मिळत असून, या निधीतून प्रस्तावित विकासकामांना गती मिळणार आहे.

