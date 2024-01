Jalgaon Municipality News : बेशिस्त वाहन धारकांविरोधात कारवाईचा बडगा

Jalgaon Municipality News : महापालिकेने शास्त्री टॉवर ते नेहरू चौक मार्गावर पार्किंगसाठी पांढरे पट्टे आखून पट्ट्याच्या आत वाहन पार्किंगच्या सूचना दिल्या आहे.

मात्र त्यानंतरही पट्ट्याच्या बाहेर पार्किंग करणाऱ्या बेशिस्त दुचाकी वाहनांवर आज कारवाई करीत वाहने जप्त करून कारवाईसाठी शहर वाहतूक विभागाकडे सुपूर्द केली. (Municipal Corporation started action against two wheelers and four wheelers on road jalgaon news)