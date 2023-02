Jalgaon News : महापालिकेची धडक कारवाई; संकुलधारकांमध्ये घबराट

जळगाव : शहरातील व्यापारी संकुलात तळमजल्यावर अनेक जणांनी अनधिकृत दुकाने (Shops) काढली आहेत. याबाबत महापालिकेत तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत.

त्यावर आता महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. (Municipal Corporation took action against unauthorized shops on ground floor in commercial complex of city jalgaon news)

मंगळवारी (ता. २१) पहिला हातोडा भवानी मंदिरासमोरील डी. एच.प्लाझा इमारतीतील तळमजल्यावर चार दुकानांवर पडला आहे. आता इतर संकुलातील तळमजल्यावही कारवाई करण्यात येणार आहे.

शहरातील इमारतीच्या तळघरातील सर्वेक्षण नगररचना विभागाने केले आहे. त्यानुसार अनेक इमारतींच्या तळमजल्यावर व्यवसायिक वापर अनधिकृतपणे होत असल्याचे दिसून आले आहे. यावर महापालिकेने कारवाई केली नव्हती. आरटीआय कार्यकर्ते दीपकुमार गुप्ता यांनी अनेकदा याबाबत आंदोलन केले होते.

अखेर महापालिकेतर्फे यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महपालिका नगररचना विभागाने अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला भवानी मंदिरासमोरील डी. एच. प्लाझा इमारतीच्या तळमजल्यावरील अतिक्रमण पाडण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

त्यानुसार मंगळवारी सकाळी सराफ बाजारातील डी. एच. प्लाझामधील पार्किंगच्या जागांवरील अनधिकृत चार दुकानांचे बांधकाम पाडण्यात आले. ही कारवाई अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे प्रमुख उमाकांत नष्टे, सुनील ठाकूर यांच्या पथकाने केली.

वाहनतळाची मंजुरीनंतर दुकाने

याबाबत अतिक्रमण विभागाचे सुनील ठाकूर यांनी सांगितले, की डी. एच. प्लाझाचे मालक दिलीपकुमार हिराचंद यांनी इमारतीच्या बांधकाम परवानगी घेताना पार्किंग दाखविली होती. मात्र, येथे चार दुकाने काढली होती.

हे अनधिकृत बांधकाम मंगळवारी पाडून पार्किंगसाठी जागा खुली केली आहे, तर इमारतीच्या पहिल्या व दुसऱ्या मजल्यावरील संडास, बाथरूमच्या जागेवर दोन अनधिकृत दुकाने आढळून आली. हे दुकाने पाडण्याचे आदेश काढले आहेत. बुधवारी (ता. २२) ती दुकानेही पाडण्यात येणार आहेत.