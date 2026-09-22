Nandurbar Bribery Case : मुलावर गुन्ह्याची भीती दाखवून 40 हजारांची लाच घेताना पोलिसपाटील एसीबीच्या जाळ्यात; 'लाचलुचपत'च्या कारवाईने नंदूरबारमध्ये उडाली खळबळ

नंदुरबार : मुलावर पोलिसांत तक्रार दाखल होऊ नये, यासाठी पोलिसपाटलासह खासगी व्यक्तीला ४० हजारांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने मुद्देमालासह अटक (Nandurbar Bribery Case) केली. नवापूर शहरातील पशुवैद्यकीय दवाखान्याशेजारी ही कारवाई करण्यात आली. या घटनेतील पोलिसपाटील नवापूर तालुक्यातील बिलमांजरे येथील रहिवासी आहे. .मूळ तक्रारदाराचा मुलगा सायबर कॅफेमध्ये काम करीत असताना, एका २३ वर्षीय महिलेशी मुलाची ओळख झाली. त्यानंतर काही दिवसांपासून त्यांचा एकमेकांशी मोबाईलवर संवाद होत होता, तसेच एकमेकांना व्हॉट्सॲप कॉल आणि मेसेज करीत होते. याबाबत महिलेच्या पतीस माहीत झाल्याने महिलेचे पतीशी वाद झाले. त्यानंतर महिलेच्या पतीने बिलमांजरे (ता. नवापूर) येथील पोलिसपाटील गिरीश नान्या मावची (वय ५२) याला भेटून तक्रारदाराच्या मुलाबाबत पोलिसांत तक्रार देण्याबाबत सांगितले..Poonam Shinde Death : कोल्हापुरात खराब रस्त्याने घेतला कर्त्या महिलेचा जीव; मोपेड घसरून पडल्यानंतर डंपरच्या चाकाखाली चिरडले डोके, मुलगी जखमी.गिरीश मावची व कांतिलाल रुळजी गावित (वय ४६, रा. आमपाडा, ता. नवापूर) यांनी तक्रारदाराला त्यांच्या मुलाची पोलिसांत तक्रार दाखल होऊ नये व प्रकरण मिटविण्यासाठी ७० हजार रुपयांची लाच मागितली. त्यातील ३० हजार रुपये २९ ऑगस्टला स्वीकारले. उर्वरित ४० हजार रुपये द्यायचे नसल्याने तक्रारदाराने १५ सप्टेंबरला नंदुरबार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली..Miraj Government Hospital RCC Slab Collapse : माणुसकी धावून आली अन् ढिगाऱ्याखाली गाडले गेलेल्या 7 कामगारांचा वाचवला जीव; मिरजेत अंगावर काटा आणणारं दृश्य.याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पडताळणी केली असता, गिरीश मावची व कांतिलाल गावित यांनी तक्रारदाराकडे ७० हजारांपैकी उर्वरित ४० हजार रुपये लाच रकमेची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाले. सोमवारी (ता. २१) गिरीश मावची यांनी कांतिलाल गावित यांच्या उपस्थितीत पंचासमक्ष नवापूर शहरातील पशुवैद्यकीय दवाखान्याजवळ लाचेची रक्कम स्वीकारताना अटक केली. ही कारवाई पोलिस उपअधीक्षक प्रशांत भरते यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक संदीप पाटील, अंमलदार विलास पाटील, विजय ठाकरे, संदीप खडरे, नरेंद्र पाटील, जितेंद्र महाले, गितेश महाले यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.