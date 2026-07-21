जळगाव

Jalgaon News : सायबर गुन्हेगारांची आता खैर नाही; गृहमंत्री अमित शहा घेणार थेट जिल्हापातळीवर आढावा

देशभरातील नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात आला आहे. आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सायबर गुन्हेगारीचा बीमोड करण्याचा विडा उचलला आहे.
cyber crime
cyber crimeesakal
सकाळ वृत्तसेवा
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जळगाव - देशभरातील नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात आला आहे. आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सायबर गुन्हेगारीचा बीमोड करण्याचा विडा उचलला असून, येत्या २९ जुलैला गृहमंत्री अमित शहा देशभरातील सायबर गुन्ह्यांचा आढावा घेणार आहेत. राज्य व जिल्‍हानिहाय उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधणार असल्याचे सांगण्यात येते. नक्षलवाद संपविण्यासाठी ‘सीआयएसफ-बीएसएफ’ने राबविलेल्या मिशनप्रमाणे आता सायबर आर्मी मिशन प्रगती अंतर्गत देशवासीयांच्या सुरक्षेसाठी सज्ज झाली आहे.

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Amit Shaha