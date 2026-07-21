Jalgaon News : सायबर गुन्हेगारांची आता खैर नाही; गृहमंत्री अमित शहा घेणार थेट जिल्हापातळीवर आढावा

जळगाव - देशभरातील नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात आला आहे. आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सायबर गुन्हेगारीचा बीमोड करण्याचा विडा उचलला असून, येत्या २९ जुलैला गृहमंत्री अमित शहा देशभरातील सायबर गुन्ह्यांचा आढावा घेणार आहेत. राज्य व जिल्हानिहाय उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधणार असल्याचे सांगण्यात येते. नक्षलवाद संपविण्यासाठी ‘सीआयएसफ-बीएसएफ’ने राबविलेल्या मिशनप्रमाणे आता सायबर आर्मी मिशन प्रगती अंतर्गत देशवासीयांच्या सुरक्षेसाठी सज्ज झाली आहे..केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सायबर गुन्ह्यांविरुद्धचा भारताचा सायबर लढा अधिक बळकट करण्यासाठी (आयफोरसी अंतर्गत) चार महत्त्वाचे उपक्रम सुरू केले. यामध्ये 'सायबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर' (सीएफएमसी), संयुक्त तपासासाठी 'समन्वय' प्लॅटफॉर्म, ५ हजार डिजिटल तज्ज्ञांना प्रशिक्षित करणारा 'सायबर कमांडो' कार्यक्रम आणि 'नॅशनल सस्पेक्ट रजिस्ट्री' (संशयितांची राष्ट्रीय नोंदणी) यांचा समावेश आहे. सोबतच फसवणुकीतील रक्कम परत मिळवविण्यासाठी, (एमआरएम) मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल, तक्रारींचे निराकरणाकरीता जीआरएम पोर्टल याचा प्रभावी उपयोग व कार्यतत्परता महाराष्ट्र सायबरने आता सिद्ध केली आहे..सुरक्षा मिशनइंडियन सायबर क्राइम को-ऑडिॅनेशन सेंटरची स्थापना वर्ष-२०१८ मध्ये करण्यात आली असून, देशातील विविध तपास यंत्रणा, पोलिस आणि वित्तीय संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम ही संस्था करते. नागरिकांनी हेल्पलाइन किंवा सरकारी पोर्टलवर तक्रार नोंदविल्यानंतर संबंधित प्रकरण ‘सिटिझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टिम’कडे पाठविले जाते. या प्रणालीद्वारे पोलिसांना बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांशी जोडून फसवणुकीतील पैसे त्वरित गोठविण्यास मदत होते. या वर्षाच्या जानेवारीपर्यंत या यंत्रणेमुळे ८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वाचविण्यात यश आले आहे..उपक्रम कशासाठी..भारतात इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या प्रचंड वाढत आहे. २०२६ च्या डिसेंबर अखेर ही संख्या शंभर कोटीपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. याच अनुषंगाने सायबर गुन्हेगारांपासून देशाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी सायबर आर्मी स्ट्राँग करणे हाच मुख्य उद्देश आहे. .सायबर सुरक्षा मिशन (आयफोरसी)..थ्रेट ॲनालिटिक्स युनिट (टीएयू)- नवीन सायबर धोके शोधण्यासाठी.संयुक्त सायबर गुन्हे तपास- सांघिक कृती- सहयोगात्मक तपासाला चालना देण्यासाठी.सायबर फॉरेन्सिक लॅब-डिजिटल पुरावे गोळा करण्यासाठी आणि त्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी.सायबर क्राइम इकोसिस्टम व्यवस्थापन- कायदा, तंत्रज्ञान आणि वित्त क्षेत्रातील संबंधित घटकांना जोडण्यासाठी.सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल- पीडितांसाठी वापरण्यास सोपी अशी प्रणाली.क्षमता बांधणी युनिट- पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी.सायबर गुन्हे तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकास- सायबर क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत सदैव अग्रक्रमावर राहण्यासाठी..शरीराविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांपेक्षा सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. महाराष्ट्र पोलिस दलाचे सायबरतज्ज्ञ प्रत्येक जिल्ह्यात समर्थपणे प्रभावीपणे कार्यरत असून, सायबर गुन्हे रोखण्यासह फसवणुकीतील ‘सीझ’ मालमत्ता मूळ मालकांना मिळवून देण्यात जळगाव सायबर पोलिस ठाणे तत्परतेने कार्यरत आहे.- संदीप गावित, अपर पोलिस अधीक्षक, जळगाव जिल्हा सायबर नोडल अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.