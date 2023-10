Jalgaon News : व्यापारी संकुलातील अनधिकृत बेसमेंट कारवाई प्रकरणात साटेलोटे

Jalgaon News : शहरातील व्यापारी संकुलातील तळघरात (बेसमेंटमध्ये) अनधिकृत दुकाने काढल्याप्रकरणी मालमत्ताधारकांना महापालिकेच्या नगररचना विभागातर्फे नोटीस बजावण्यात आली. मात्र त्यांच्यावर अद्याप कारवाई करण्यात आली नाही.

त्यात महापालिकेचे अधिकारी व मालमत्ताधारकांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्या असल्याचा आरोप माजी उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी केला आहे.

याबाबत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी आयुक्तांना निवेदनाव्दारे केली आहे. जळगाव शहरातील खासगी व्यापारी संकुलातील तळघरात अनेकांनी पार्किंग जागा दाखवून दुकाने काढलेली आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी गाड्यांचे पार्किंग रस्त्यावर होत आहे. या अनधिकृत दुकानावर कारवाई करण्याबाबत महापालिकेने नोटीस बजावली होती.

शहरातील नेहरू चौक ते घाणेकर चौकापर्यंत संकुलातील तळघरातील दुकानांप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यातील ३० जणांपैकी तीन जणांनी नोटीसला उत्तरे दिली होती. मात्र २७ जणांनी सकारात्मक उत्तर दिले नव्हते. त्यामुळे त्यांना पुन्हा नोटीस बजावून चौकशी करण्यात आली.

त्यात त्यांनी समाधानकारक उत्तरे न दिल्याने त्यांना कारवाईची ‘सकारण’ नोटीस बजावण्यात आली. परंतु पुढे अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई केली नसल्याचे दिसून आले. आज तळघरात बिनदिक्कतपणे दुकाने सुरू आहेत.

श्री. पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. महापालिकेतील अधिकारी आणि मालमत्ताधारक यांच्यात आर्थिक-देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात श्री. पाटील यांनी म्हटले आहे की, मी वेळोवेळी खासगी व्यापारी संकुलातील ‘बेसमेंट'मधील दुकानाबाबत आणि मुख्य नाल्यावरील अतिक्रमणाबाबत तक्रार केली होती.

आपण त्यांना नोटीस बजावली. सुनावणी घेऊन त्यांना आदेशित केले होते. मात्र त्याप्रकरणी आजपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. या संबंधित प्रकरणात अधिकारी व मालमत्ताधारक यांच्यातील आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आपल्याला संशय येत आहे. त्यामुळे

आपण त्यांना पाठीशी घालत आहात काय? असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होत आहे. याप्रकरणी आपण संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करावी. अन्यथा योग्य त्या प्राधिकरणाकडे दाद मागण्यात येईल.