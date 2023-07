Voter Registration : मतदार पडताळणीसाठी अधिकारी घरोघरी; नवमतदारांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन

By

Election Commission : निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्यांचे शुद्धीकरण करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात २१ जुलैपासून घरोघरी अधिकारी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला असून,

२१ ऑगस्टपर्यंत संपूर्ण महिनाभराच्या काळात मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी अर्थात बीएलओ घरोघरी भेटी देऊन मतदारांच्या नावांची पडताळणी करीत आहेत. (Officers going door to door for voter verification jalgaon news)

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आणि भारत निवडणूक आयोगाच्या संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत हा उपक्रम राबवला जात आहे. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी या एक महिन्यादरम्यान घरोघरी भेट देऊन मतदारांचे वैयक्तिक तपशील, पत्ता आणि छायाचित्रांची पडताळणी करणार आहेत.

या मोहिमेद्वारे मृत आणि स्थलांतरीत मतदार, दुबार नोंदणी असलेले मतदार, मतदारांचाही शोध घेणार आहेत. तसेच मतदार ओळखपत्रासोबत आधार कार्ड जोडण्याची प्रक्रिया, यासोबतच नव मतदार, तृतीयपंथी आणि विमुक्त जाती भटक्या जमातीतील मतदार, देहव्यवसाय करणाऱ्या महिला मतदारांचा शोध घेऊन त्यांची आणि मतदार यादीत नाव नसलेल्यांची नोंदणी करण्यात येणार आहे.

नागरिकांनी आपल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नावे मतदार यादीत आहेत की नाहीत हे तपासून घ्यावे. वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत पण अजूनही मतदार नोंदणी केलेली नाही', अशांची मतदार नोंदणी करून घ्यावी.

मतदार यादीतील आपले वैयक्तिक तपशील, पत्ता यात काही दुरूस्त्या असतील तर त्यासाठीचे अर्ज भरून द्यावेत. लग्नानंतर नाव बदललेल्या स्त्री मतदारांनी आपली नावे बदलून घ्यावीत. स्थलांतरीत झालेल्यांनी नव्या पत्त्याची नोंद करून घ्यावी. मतदारांशी संबंधित सर्व प्रकारच्या अर्जासाठी voters.eci.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन निवडणूक आयोगाने केले आहे.