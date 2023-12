Jalgaon News: 4 मित्र अंघोळीला गेली... एकाचा बुडून मृत्यू; मेहरुण तलावात घडला अनर्थ

Jalgaon News : मेहरुण तलावामध्ये अंघोळीसाठी गेलेल्या शाहूनगर परिसरातील तेरावर्षीय मुलाचा बुडून मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. चार मित्र तलावात अंघोळीसाठी गेले असता, चारही गटांगळ्या खाऊ लागल्यानंतर तेथील तरुणांनी उडी घेत तिघांना वाचविले. शुक्रवारी (ता. २९) दुपारी चारच्या सुमारास ही घटना घडली.

ईशान शेख वसीम (वय १३, रा. शाहूनगर) असे मृत मुलाचे नाव आहे. घटनेनंतर तलाव परिसर, तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात गर्दी झाली होती. (One died by drowning in mehrun lake jalgaon news)