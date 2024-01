Jalgaon Crime : शिवीगाळ केल्याच्या संशयावरून लोखंडी रॉड मारून एकाचा खून; 3 संशयित अटकेत

फैजपूर (ता. यावल) : रिधुरी (ता. यावल) येथे शिवीगाळ करीत असल्याच्या संशयावरून एकाच्या डोक्यात लोखंडी रॉड मारून ठार केल्याची घटना सोमवारी (ता. १५) सायंकाळी पावणेसातच्या सुमारास घडली.

या प्रकरणी मंगळवारी (ता. १६) सहा जणांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तिघा संशयितांना अटक करण्यात आली आहे.

दरम्यान, पिळोदा येथे मुलाने वडिलांची हत्या केल्याची घटना ताजी असतानाच चोवीस तासांत तालुक्यात दुसरी खुनाची घटना घडल्याने खळबळ उडाली आहे. (One killed by iron rod on suspicion of molestation 3 suspects arrested Jalgaon Crime)