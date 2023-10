By

Jalgaon Accident News : येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहावरील सांगवी फाट्यासमोर कार व मोटरसायकलच्या अपघातात एकजण ठार झाला. विशाल देवीदास पाटील (वय ४०, रा. एरंडोल) असे त्यांचे नाव आहे.( One killed in accident near Sangvi Phata jalgaon accident news)

एरंडोल येथील हॉटेल नॅशनल पंजाबमध्ये व्यवस्थापक म्हणून कामास असलेले विशाल हे शनिवारी (ता. २८) सायंकाळी पारोळाकडून एरंडोलकडे मोटरसायकलवरुन (एम. एच. १५ डीटी ३४३१) निघाले होते. त्यावेळी इंडिका कारने (एम. एच. १९ एएक्स ४९७९) धडक दिली. त्यात विशाल गंभीर जखमी झाले.

त्यांना एका खासगी वाहनातून पारोळा कुटीर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. कुटीर रुग्णालयातून त्यांना प्राथमिक उपचार करून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने शहरातील खासगी रुग्णालयात सायंकाळी सहाला दाखल करण्यात आले. रात्री बाराला त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

याबाबत पारोळा पोलिसात चंद्रकांत नाना पाटील राहणार मोंढाळे यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार कार चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. सहाय्यक उपनिरीक्षक किशोर पाटील हे तपास करत आहेत.