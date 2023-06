Jalgaon News : वादळी पावसात वीज पडून एकाचा मृत्यू

By

Jalgaon News : दगडी सबगव्हाण (ता. पारोळा) येथे रविवारी (ता. ४) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास झालेल्या जोरदार वादळी पावसात वीज पडून एकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली.

सुनील आबाजी भिल (ठाकरे, वय ३२) असे मृताचे नाव आहे. सुनील हा सबगव्हाण येथील शेतकरी भाऊसाहेब गोपीचंद पाटील यांच्याकडे सालदार म्हणून कामाला आहे. (One person died due to lightning during storm rain Jalgaon News)

दुपारी सुरू झालेल्या वादळी पावसामुळे तो शेतात असताना लिंबाच्या झाडाच्या खाली आडोशाला उभा राहिला.

दुर्दैवाने त्याच झाडावर वीज कोसळल्याने विजेच्या धक्क्याने सुनीलचा जागीच मृत्यू झाला. दरम्यान वादळामुळे वाल्मिक शंकर भिल व जोगी यांच्यासह पाच घरांची पत्रे उडून गेली. वादळाचा जोर अधिक असल्याने अनेक भागातील झाडे उन्मळून पडली.