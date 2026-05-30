Jalgaon: मामाच्या मुलीशी लग्न ठरलेलं, २५ वर्षीय तरुण अल्पवयीन प्रेयसीसोबत लॉजवर गेला, तिथंच आयुष्य संपवलं; तरुणीसह लॉजचालक ताब्यात

पाचोरा: गिरड (ता. भडगाव) येथील २५ वर्षीय रवींद्र मोरे या कापड व्यावसायिकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा प्रकार गुरुवारी (ता. २८) सकाळी उघडकीस आला. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला असता, शुक्रवारी (ता. २९) या प्रकरणाने वेगळेच वळण घेतले. त्यामुळे शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी संशयित तरुणीसह लॉजमालक व वेटर या तिघांविरुद्ध गुन्हे नोंदवून तरुणी व लॉजचालकास ताब्यात घेतले आहे. .दरम्यान, शुक्रवारी गिरड ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने आल्याने शहरात वाहतुकीची कोंडी झाली. काही दुचाकी पडल्याने त्यांचे नुकसान झाले. सायंकाळी अपर पोलिस अधीक्षक अशोक नखाते यांनी भेट दिली. दोघांना ताब्यात घेऊन सर्व संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाईचा इशारा दिल्याने नातेवाइकांनी मृतदेह ताब्यात घेतला..गिरड येथील रहिवासी रवींद्र मोरे पाचोरा येथील भाजी मंडईत मालक मेन्स वेअर हे रेडिमेड कापडाचे दुकान चालवत होता. त्याने गुरुवारी जळगाव रस्त्यावरील याराना लॉजमधील खोलीत गळफास घेतल्याचे उघड झाल्याने एकच खळबळ उडाली. मृत रवींद्र मोरे नेहमीप्रमाणे दुकान उघडण्यासाठी गुरुवारी सकाळी घरातून निघाला. मात्र, अकराच्या सुमारास त्याने गळफास घेतल्याचे त्याच्या कुटुंबीयांना कळविण्यात आले. त्यामुळे कुटुंबीय व ग्रामस्थ संतप्त झाले..रवींद्रचा गेल्या महिन्यात मामाच्या मुलीशी साखरपुडा होऊन घरात विवाहाची लगबग सुरू होती. मात्र, रवींद्रचे तालुक्यातील ग्रामीण भागातील अल्पवयीन युवतीशी काही महिन्यांपासून प्रेमसंबंध होते. ती अल्पवयीन प्रेयसी व रवींद्र दोघे गुरुवारी सकाळी याराना लॉजवर आले होते. रवींद्रचा विवाह निश्चित झाल्याच्या कारणावरून दोघांमध्ये वाद व वैचारिक ओढाताण सुरू होती..त्यातूनच त्याच्या अल्पवयीन प्रेयसीने रवींद्रशी वाद घालत आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप त्याचा भाऊ राहुल कोळी याने केला व तशा आशयाची तक्रार पोलिसांत दिली. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून घटनेचे गांभीर्य व ग्रामस्थांची आक्रमकता पाहून रवींद्रचा मृतदेह जळगाव येथे विच्छेदनासाठी पाठविला होता. शुक्रवारी सकाळी विच्छेदन झाल्यावर रवींद्रचा मृतदेह नातलगांच्या ताब्यात देण्यात आला..मृतदेह पाचोरा पोलिस ठाण्यातरवींद्रचे नातलग, मित्र व आप्तेष्टांनी रवींद्रचा मृतदेह शुक्रवारी दुपारी पोलिस ठाण्यात आणला. संशयितांना आताच अटक करा, आमच्यासमोर आणा, त्याशिवाय मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, अशी मागणी करीत मृत रवींद्रच रवींद्रचा रवींद्रचा इ भाऊ राहुल कोळी याने त्या तरुणीला ताब्यात घ्या, तिनेच रवींद्रला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केले आहे, अशा आशयाची तक्रार दिली. शुक्रवारी सुमारे ४०० जण पोलिस ठाण्याच्या आवारात एकवटले. पोलिस उपअधीक्षक बापू रोहोम, निरीक्षक राहुलकुमार पवार यांनी योग्य तपास सुरू असून, संबंधितांना लवकर अटक केली जाईल, असे आश्वासन देत त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. तरीही संतप्त ग्रामस्थ शांत झाले नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक व पोलिस ठाण्याच्या रस्त्यावरील काही दुचाकी जमावाच्या गर्दीमुळे पडल्या व त्यांचे नुकसान झाले. भाजीमंडईतील अनेकांनी दुकाने बंद केली. त्यामुळे शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. अफवांना उधाण आल्याने अनेकांनी पोलिस ठाण्याकडे धाव घेतली..त्या तिघांवर गुन्हे दाखलपोलिसांनी लॉजमालक, व्यवस्थापक व त्या अल्पवयीन युवतीविरोधात गुन्हे नोंदविले आहेत. लॉजचालक व त्या तरुणीस ताब्यात घेण्यात आले. त्याबाबत मृत रवींद्रच्या नातलगांना माहिती दिल्यावर मृतदेह त्यांनी ताब्यात घेतला.अपर पोलिस अधीक्षकांची भेटअपर पोलिस अधीक्षक नखाते यांनी शुक्रवारी सायंकाळी पाचोरा पोलिस ठाण्यास भेट देऊन घटनेची संपूर्ण माहिती घेतली व पोलिसांना तपासासाठी सूचना दिल्या. मृत रवींद्रचे नातलग व ग्रामस्थांना संबंधिताविरोधात कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले. त्यानंतर नातलगांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन ते अंत्यसंस्कारासाठी गावाकडे मार्गस्थ झाले.