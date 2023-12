Jalgaon Crime News : उधारीचे पैसे मागितल्याच्या कारणावरून दोघांनी एका तरुणाला लाकडी दांड्याने मारहाण करून दुखापत केल्याची घटना रामेश्वर कॉलनीतील आदित्य हॉटेल चौकात रात्री आठच्या सुमारास घडली. (person was beaten up for asking for borrowed money jalgaon crime news)

या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रामेश्वर कॉलनीतील रहिवासी सागर सुरेश कोळी (वय ३२) हा मिस्तरी काम करून आपला उदरनिर्वाह करतो.

त्याने संशयित योगेश ऊर्फ कर्कटक भागवत जाधव (रा. रामेश्वर कॉलनी) याला उधार दिलेले पैसे मागितले असता, योगेशला राग आल्याने त्याने सागर कोळी याला त्याचा मित्र योगेश (पूर्ण नाव, गाव पत्ता माहीत नाही) अशा दोघांनी २९ नोव्हेंबरला रात्री आठच्या सुमारास लाकडी दांड्याने डाव्या हातावर व पायावर मारून दुखापत केल्याचा प्रकार घडला.

याबाबत सागर कोळी याने दिलेल्या फिर्यादीवरून दोन आरोपींविरुद्ध एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दयानंद सरवदे करीत आहेत.