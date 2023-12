Jalgaon Crime News: जिल्ह्यातील चौघांवर स्थानबद्धतेची कारवाई; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

Jalgaon Crime News : अवैधपणे गावठी हातभट्टीची दारू विक्री आणि समाजात धोकादायक ठरू शकतील अशा व्यक्ती असलेल्या जिल्ह्यातील चार जणांवर स्थानबद्धतेची कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी काढले आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक किसन नजन पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. २९) ही माहिती दिली.

जामनेर पोलिस ठाण्यात एकूण सात गुन्हे दाखल असलेल्या गुन्हेगार योगेश भरत राजपूत (वय २९ रा. जामनेर) हा बेकायदेशीररीत्या गावठी हातभट्टीची दारू विक्री करत होता. (Persons who may be dangerous to society have been send to jail jalgaon crime news)