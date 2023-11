Jalgaon News : इएसआयसी रुग्णालयांसाठी ‘एमआयडीसी’ दिला भूखंड; 5,425 चौरस मीटर जागेत साकारणार रूग्णालय

By

Jalgaon News : येथे कर्मचारी राज्य विमा महामंडळासाठी (इएसआयसी) रुग्णालयासाठी एमआयडीसी क्षेत्रात अवघ्या १ रूपया चौरस मीटरमध्ये जागा उपलब्ध झाली आहे. यामुळे या रुग्णालयाच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे ही जागा मिळाली आहे.(Plot given to MIDC for ESIC hospitals jalgaon news)

जळगाव शहर व जिल्ह्यातील कामगारांसाठी सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त शासकीय रूग्णालय असावे, अशी जिल्ह्यातील कामगारांची अनेक दिवसांपासून मागणी होती. यासाठी खासदार उन्मेष पाटील यांच्या माध्यमातून कामगारांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व ग्रामविकास मंत्र्यांकडे मागणी केली होती.

या मागणीची दखल घेत पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना रुग्णालयासाठी जागेचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी आमदार सुरेश भोळे, जिल्हाधिकारी प्रसाद व प्रांताधिकारी महेश सुधळकर यांनी पुढाकार घेत सप्टेंबर २०२३ महिन्यात जागेचा शोध घेतला.

यासाठी पाच सदस्यीय समितीने एमआयडीसीतील जागांची पाहणी करून रुग्णालयासाठी भूखंड क्रमांक २१६९४ मध्ये रुग्णालयासाठी ५४२५ चौरस मीटर जागा अंतिम करत एमआयडीसीकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला.

या प्रस्तावाचा शासनपातळीवर उद्योग मंत्रालयाकडे पालकमंत्री पाटील, ग्रामविकास मंत्री महाजन यांनी पाठपुरावा केला. एमआयडीसीने रुग्णालयांसाठी एक रूपया चौरस मीटर प्रमाणे जागा उपलब्ध करून दिली आहे.

याबाबत २३ नोव्हेंबरला जळगाव एमआयडीसीचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक वासुदेव सपकाळे यांनी राज्य कर्मचारी विमा महामंडळ, मुंबई यांना रुग्णालयासाठी जागा मागणीचा प्रस्ताव ही दिला आहे. राज्य कर्मचारी विमा महामंडळाकडे लवकरच रुग्णालयासाठी जागा हस्तांतरित होणार आहे.

''औद्योगिक विकास महामंडळाने घेतलेला निर्णय इएसआयसी रुग्णालयासाठी अतिशय महत्त्वाचा ठरणारा आहे. त्यामुळे महसूल, कामगार महामंडळ, इएसआयसी प्रशासनाने केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे.''-आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी