Jalgaon Crime News : पोलिस अधिकाऱ्यासह कर्मचाऱ्यांना मारहाण

By

Jalgaon News : कारवाईसाठी गेलेल्या एका पोलिस अधिकाऱ्यासह कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना गुजरदरी (ता. चाळीसगाव) गावात घडली. (Police officers and employees were beaten up jalgaon crime news)

येथील ग्रामीण पोलिस ठाण्यातील सहायक पोलिस निरीक्षक धरमसिंग सुंदरडे हे आपल्या काही कर्मचाऱ्यांसह तालुक्याची शेवटची हद्द असलेल्या गुजरदरी (ता. चाळीसगाव) येथे गोटीराम चव्हाण यांच्या शेतात प्रोव्हिजनच्या कारवाईसाठी गेले होते.

यावेळी कारवाई करू नये म्हणून लखन राठोड, रामेश्वर चव्हाण, भास्कर चव्हाण यांनी सहायक पोलिस निरीक्षक श्री. सुंदरडे यांच्यासह पोलिस कर्मचारी व पंचांना मारहाण करीत शिवीगाळ केली.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

श्री. सुंदरडे यांच्या हातातील पंचानाम्याचा कागद फाडून फेकून देत त्यांची कॉलर पकडत नेमप्लेट हिसकावून घेतली. याप्रकरणी सरकारी कामात अडथळा आणल्याबद्दल श्री. सुंदरडे यांच्या फिर्यादीवरून ग्रामीण पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.